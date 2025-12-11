Image: BS-TBS

2025年12月20日・21日、あの国民的長寿町中華ホームドラマの新作「AI橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり 令和版」が放送されます。タイトルから察しのとおり、脚本をつくったのは人工知能（AI）です。

家族の喧嘩を描き続けてきた渡鬼

『渡鬼』こと『渡る世間は鬼ばかり』は、1990年（平成2年）10月〜2011年（平成23年）9月まで全10シリーズが放送されてきました。平成の木曜夜9時といえば『渡鬼』。「うたばん」のあとにやってましたよね、懐かしい。

30年にわたり変わらず描かれ続けてきたのは、5人姉妹それぞれの嫁姑バトルを軸に、繰り広げられる親戚間のいざこざ。突飛な設定や独特な言い回し、長セリフなど、『渡鬼』ならではの魅力があり、今もなお根強いファンが多くいる作品です。

筆者は当時、たまに見る程度でしたがその度に「また誰かと誰かが喧嘩して泣いているな」と思ってました。どこから見始めても話についていけるという点も、長年お茶の間で愛されてきた理由のひとつかもしれませんね。

もし橋田先生が生きてたら

2021年4月、惜しまれながら鬼籍に入った脚本家の橋田壽賀子氏。同氏による新作を観られないのは残念ですが、ありがたいことにNHK朝ドラや大河ドラマなど数々の作品を世に残してくれました。

中でも、渡鬼はボリューム満点。最近だと連続ドラマの放送期間はほとんどが3ヶ月ほどですが、渡鬼の場合は1年にわたります。なので1シーズンにつき平均50話あり、特別編などを含めるとエピゾード数は500を超えます。

「AI橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり 令和版」は、橋田先生が残してくれた膨大な脚本データを学習したABEJA社製の大規模言語モデル（LLM）が生成した脚本をもとに制作されました。

名前のインパクトも大な「AI橋田壽賀子」は、著作権の持ち主である橋田文化財団と国内AIベンチャー企業「ABEJA」の共同で行われたプロジェクトです。“もし橋田先生が生きていたら、どういうふうに今の時代を描くのだろうか？”という問いを発端に、2024年5月には第1弾となる「AI橋田壽賀子企画 渡る世間は鬼ばかり 番外編」が放送されました。

好評につき、第2弾決定

「番外編」の題名は『いつの世も、親は親、子は子』。難関大学に合格した一人娘のさくら（泉ピン子演じる五月の孫）は、親に内緒でメイド喫茶のアルバイトをしています。わざわざ学歴を言うところも渡鬼っぽい。幸楽のお客さんに教わったインスタで事実を知った父母はバイト先に乗り込みます。辞めさせたい母、反抗する娘、板挟みになる父。

設定や出てくるワードは令和っぽくなれど、家族の喧嘩をお決まり長セリフやドラマチックな情緒で描いたストーリーは変わらず。地下アイドルやコンカフェではなく“メイド喫茶”というのも絶妙ですね。

番外編はわずか23分ほどでしたが、令和版は2日間にわたって2時間の放送に拡大されます。出演するキャストも大幅に増えるようです。さて、今回は誰と誰がモメるのでしょうか。

Source: BS-TBS