¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¡¡ÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥Æ¨¤·¤¿ÅÄ¾åô¥Áª¼ê¡£°ìÊâ°ìÊâ¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥ß¥¹Åì¥¹¥Ý£²£°£²£±¤ÎÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥»¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¡×½éÆü¡Ê£·Æü¡Ë¡¢£²ÆüÌÜ¡Ê£¸Æü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢¥Ô¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Á£Á£Í£Ç£´£¸¤Ã¤Æ²¿¡©¡Á½éÆü¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¼°¤Ç£±£²£¶¤«¤é£±£²£¸´ü¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö£Á£Í£Ç£´£¸¡×¡½¡½¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¡©¡Ë¤ÎÂçµ×ÊÝÍ¤¹áÁª¼ê¡¢ËÌÂ¼Ç«¡¹Áª¼ê¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À±Æà¡¡£Á£Í£Ç£´£¸¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Âçµ×ÊÝÁª¼ê¡¡Æôºê¤Î³«ËëÆü¤ÈÆ±¤¸£·Æü¤Ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÂÐ¹³¤·¤è¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»³¸ý¿¿´î»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö£Á£Í£Ç£´£¸¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÌîÅÄ¤Ê¤Å¤¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¡¢¥ª¥¿¥¯·¸¤ä¤ë¡ª¡×¤È¡Ä¡£¤½¤Î£²¿Í¤Þ¤Ç¤ËÎ®¤ì¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ±´ü¤Î±üÂ¼ÌÀÆü¹á¤«¤é¡Ö£Á£Í£Ç£´£¸¤Î¡Á¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££²Áª¼ê¤Ë¤Ï´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¤¼¤Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤òà¤Á¤§¡¼¤¯á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âçºå»ÙÉô¤ÎÅÄ¾åô¥Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î£±£³£²´üÀ¸¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£³¡¦£²£·¤Ç½é¤Î£³ÅÀÂæ¡£¶á¶·¤â£±ÃåËÜ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¡¢¾å¾ºÃæ¡ª¡¡ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÄ¾åÁª¼ê¤Ï½éÆü£²£Ò¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·£±Ãå¡££³Ëü½®¤Î¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î±Ô¤¤¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤¿ÅÄ¾åÁª¼ê¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À±Æà¡¡¾¡Î¨¤¬Ãå¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í
¡¡ÅÄ¾å¡¡»Õ¾¢¤Î²Æ»³Î¼Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤â¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ó¤Î½éÆ°¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÃÙ¤¤¤Î¤Çº£¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡£º£Àá¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤â»Õ¾¢¤È¥Æ¥ì¥ÓÄÌÏÃ¤ò¤·¤Æ¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò²þÁ±¤·¼ÂÁ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÅÄ¾åÁª¼ê¡££³ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÏÆÀÅÀÎ¨£±£¶°Ì¤È½àÍ¥·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ£±£²£Ò£µÃå¤Ç£²£³°Ì¤Ë¸åÂà¡£½àÍ¥¿Ê½Ð¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Ïº£´ü¾¡Î¨£´ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡Àï¤Ë¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Àá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÄ¾åÁª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤¼¤Òà¤Á¤§¡¼¤¯á¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£