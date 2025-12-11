【ハニーズのブラウン】が大人可愛い！ ガバッと着るだけで冬っぽ♡「おしゃれトップス」

今季トレンドのブラウンは、ブラックより柔らかな印象で引き締め感をキープできる、新定番としても注目のカラー。今季はそんなブラウンを「トップス」で取り入れて、大人の冬コーデをセンスよく格上げしてみませんか？ 今回ご紹介する【ハニーズ】のアイテムは、着るだけで冬らしいニュアンスが加えられそう。いつものジーンズやスカートと合わせれば、着こなしを上品にアップデートできるかも。

一点投入でコーデが華やぐチェック柄キャミ

【ハニーズ】「キャミブラウス」\2,480（税込）

ふわっと広がるAラインで、コーデにちょうど良い甘さをプラスできそうなキャミブラウス。胸下のギャザーはウエストまわりを自然にカバーしつつ、フェミニンなムードを演出します。落ち着いたトーンのブラウンチェックなので、甘くなりすぎないバランスも絶妙。インナーやボトムス次第でカジュアルにもきれいめにも振りやすい、使い勝手の良さも魅力です。

上品な光沢でシンプルコーデが大人見え

【ハニーズ】「ベロアトップス」\1,780（税込）

ブラウンの陰影にベロアの光沢が加わることで、プチプラとは思えないエレガントさが漂うトップス。いつものロンTをベロアトップスに買えるだけで、グッと洗練された大人コーデが楽しめそうです。ジャケットのインナーにしても品良くまとまるため、オンオフ問わず活躍に期待。今シーズン欠かせないアイテムになるかも。

