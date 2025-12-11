FeliCa対応の新スタンダードスマホ「Redmi 15 5G」を発表！メーカー版とソフトバンク版が12月19日より順次発売。価格は3万1980円から
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は11日、同社が展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドにおける新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Redmi 15 5G」（Xiaomi Communications製）を日本市場において発売すると発表しています。発売日は2025年12月19日（金）より順次で、発売に先立って12月11日（木）10時より順次予約受付が行われます。
販路はメーカー版が公式Webストア「Mi.com」や直営店「Xiaomi Store」のほか、Xiaomi公式 楽天市場店やシャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop、Amazon.co.jp、ECカレント、dショッピング、murauchi.com、エディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといったECサイトや量販店に加え、IIJmio、HISモバイル、BIGLOBEモバイルといった仮想移動体通信事業者（MVNO）など。
価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格およびMi.comなどでは4GB RAM＋128GBストレージモデルが31,980円、8GB RAM＋256GBストレージモデルが36,980円となっています。なお、コジマや上新電機、ソフマップではECサイトでの販売のみとなるほか、BIGLOBEモバイルでは12月22日（月）に発売され、8GB RAM＋256GBストレージモデルのリップルグリーンおよびミッドナイトブラックの2色のみが取り扱われるということです。
また発売を記念して「抽選で総計820名に当たる！REDMI 15 5G発売記念キャンペーン」（ https://www.mi.com/jp/event/redmi-15-5g-lucky-draw ）が実施され、メーカー版を2026年1月4日（日）までに購入し、2026年1月18日（日）までに応募した人を対象に1等「REDMI Watch 5 Active（無料引換クーポン）」（20人）、2等「Xiaomi コミューターバックパック（無料引換クーポン）」（100人）、3等「Mi.comで使える3,000円オフクーポン」（300人）、4等「Mi.comで使える2,000円オフクーポン」（400人）が当たります。
Redmi 15 5GはXiaomiが展開しているコストパフォーマンスを重視したRedmiブランドにおける新しいエントリースマホで、これまで投入されてきた「Redmi 12 5G」や「Redmi 13 5G」の後継機種となり、チップセット（SoC）はRedmi 12 5GがQualcomm製「Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platfrom」、Redmi 13 5GがQualcomm製「Snapdragon 4 Gen 2 AE Mobile Platfrom」となっていましたが、新たにQualcomm製「Snapdragon 6s Gen 3 Mobile Platfrom（型番：SM6375-AC）」となって性能が高まっています。
Snapdragon 6s Gen 3 Mobile Platfromは6nmプロセスで製造され、CPUは最大2.3GHz Kryo Gold（Cortex-A78ベース）×2＋最大2.0GHz Kryo Silver（Cortex-A55ベース）×6のオクタコアで、GPUはAdreno 619、通信モデムは「Snapdragon X51 5G RF System」を内蔵しており、ベンチマークアプリ「AnTuTu Benchmark」の総合スコアは49万オーバーとなるとのこと。なお、RAMはLPDDR4X、ストレージはUSF2.2で、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も搭載しています。
ディスプレイは上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.5の縦長な約6.9インチFHD+（1080×2340ドット）液晶（約374ppi）を搭載し、リフレッシュレートは最大144Hz、サンプリングレートは最大288Hzに対応するほか、明るさ最大850nitsやコントラスト比1400：1、色域85％ NTSCで、読書モードのほか、TUV Rheinlandによる低ブルーライト認証やサーカディアンフレンドリー認証、フリッカーフリー認証を取得しています。サイズは約169.48×80.45×8.40mm、質量は約217g、本体色はRipple GreenおよびTitan Gray、Midnight Blackの3色展開。
また生活防水（IPX4）および防塵（IP6X）に対応しており、パンチホール部分には約800万画素CMOS／広角レンズ（F2.2）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応するほか、生体認証としては電源キー部分に側面指紋センサーが内蔵されています。外観は背面には四辺すべてに均一な曲線を持つクアッドカーブデザインを採用して手のひらに心地良くフィットする持ちやすさを追求しており、アルミ合金製のカメラデコレーションと彫刻のようなアクセントが高級感のある佇まいを演出しています。
リアカメラはメインが約5000万画素CMOS／広角カメラ（F1.8、5P）のデュアル構成となっており、鮮明かつ細部まで美しい写真を撮影でき、ダイナミックショットを使えば、一瞬の動きも捉えられます。日常の風景を、これまでとは違った形で鮮やかに楽しめます。なお、ダイナミックショットは8GB RAM＋256GBストレージモデルのみが対応していますが、今後にソフトウェア更新で4GB RAM＋128GBストレージモデルも利用可能になる場合もあるとのこと。また最大200％の音量アップに対応したスピーカーは動画視聴やスピーカーの利用時にも部屋の隅々まで広がるサウンドを実現します。
その他の仕様は7000mAhバッテリーおよび急速充電（最大33W）、リバース充電（最大18W）、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5.xGHz）の無線LAN（Wi-Fi）、Bluetooth 5.0、NFC Type A／B、赤外線リモコン、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDouなど）、加速度センサー、環境光センサー、電子コンパス、バーチャル近接センサー、ハイレゾ音源、Dolby Atmosなど。
携帯電話ネットワークは対応周波数帯が以下の通りで、nanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMに対応しており、デュアルSIMデュアル5Gをサポートし、片方のnanoSIMカードはmicroSDカードと共有となっています。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「Xiaomi HyperOS 2」をプリインストール。同梱品はRedmi 15 5G本体のほか、SIM取り出し用ピン（試供品）、ソフトケース（試供品）、画面保護シート＜貼付済＞（試供品）、クィックスタートガイド（紙類）となっています。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n71
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
