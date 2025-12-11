バルセロナ五輪バドミントン女子日本代表でスポーツキャスター、タレントの陣内貴美子（61）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを公開した。

「24年前の今日、披露宴を行った日」と切り出すと「うちは、記念日とかに特別なことをやる夫婦ではなく…今日も特に予定を立てるわけでもなく…そんな一日の始まりだった昼前…『近くに来てるからヒマならお昼でも食べましょう』と何気なく誘ってくれた@yoshinobu24_official夫婦」とし、夫で元プロ野球投手の金石昭人さん（64）のほか、元巨人監督の高橋由伸氏（50）と、その妻で元日本テレビアナウンサーの小野寺麻衣さん（50）との集合写真を披露。「おかげで外でランチ出来たし『母ちゃん、良い記念日になったやんかぁ』『ホントだわあの2人、良い仕事するわぁ』と、ニコニコで25年目のスタートがきれました」と満足げに振り返った。

また「ちなみに、今日がそんな記念日だったとは2人とも知りません」とも明かし「ありがとねお2人さん」と感謝。ハッシュタグを付け「#両親の結婚記念日も同じ日 #思わぬプレゼント #マイマイとは3日連続会ったなぁ」などとも添えた。

フォロワーからは「と〜〜〜ても暖かい」「ほっこり…おめでとうございます」などのコメントが寄せられた。