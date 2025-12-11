¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢Ä¹ÃË¤È½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡í´é½Ð¤·¡í¶¦±é¡Ö¸åÆ¬Éô¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£½é¤á¤Æ¿Æ»Ò¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö12·î9Æü¡¢Â©»Ò¤È¿Æ»Ò¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡¡TBS¤Î¡Ø¥×¥Á¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ëÊüÁ÷?¡ËÊÝ°é»Î¤Î¤Æ¤£ÀèÀ¸¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤Ç¤â¡¢¡¢¡¢¥í¥±ÅöÆü¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¸«ÃÎ¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¤º¤Ã¤È¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸åÆ¬Éô¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÂ©»Ò¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯¤·¤¿°ì¸À¤Ï¡¢¡¢¡¢µ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤È²Ä°¦¤¤!!!¡×¡Ö¤ª´é¤¬¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹!!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï18Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»³ùõÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¡£23Ç¯8·îÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£