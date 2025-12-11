◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選 第6日（2025年12月10日 カナダ・ケロウナ）

女子プレーオフ第1戦が行われ、1次リーグを2位で通過した日本代表のフォルティウスが1位ノルウェーを破り、悲願のミラノ・コルティナ冬季五輪出場権を獲得した。日本女子はカーリングが正式競技となった98年長野大会から8大会連続出場となった。

カーリングが日本で大きな注目を集めたのは、06年トリノ大会。02年ソルトレークシティー大会では経験不足から惨敗した「シムソンズ」の小野寺歩、林弓枝の2人が青森に拠点を移し、本橋麻里、目黒萌絵らと「チーム青森」を結成。4強入りこそ逃したものの、強豪カナダを破るなど奮闘する姿は「カーリング娘」と呼ばれ、一躍ブームを巻き起こした。

14年ソチ大会には結婚・出産を経て復帰した「カーママ」小笠原歩（旧姓小野寺）、船山弓枝（旧姓林）の2人が「北海道銀行」の一員として出場。スイスを破るなど5位と健闘したチームには、現フォルティウスの小野寺佳歩も所属した。

カーリング人気を決定的なものとしたのが、本橋麻里が地元・北見市に創設したLS北見（現ロコ・ソラーレ）。18年平昌大会で五輪初のメダルとなる銅、22年北京大会では2大会連続の銀メダルを獲得した成績はもちろん、藤沢五月らが繰り広げた試合中の会話「そだね〜」は流行語大賞に選ばれ、ハーフタイムの栄養補給が「もぐもぐタイム」と呼ばれるなど、親近感を持たれるチームとして地位を確立した。

過去7大会の女子日本代表の成績とメンバーは以下のとおり。

▽98年長野大会＜5位＞

選抜チーム（大久津真由美、加藤章子、近藤ゆかり、三村容子、丹羽明美）

▽02年ソルトレークシティー大会＜8位＞

シムソンズ（加藤章子、林弓枝、小仲美香、小野寺歩、石崎琴美）

▽06年トリノ大会＜7位＞

チーム青森（小野寺歩、林弓枝、本橋麻里、目黒萌絵、寺田桜子）

▽10年バンクーバー大会＜8位＞

チーム青森（目黒萌絵、近江谷杏菜、本橋麻里、石崎琴美、山浦麻葉）

▽14年ソチ大会＜5位＞

北海道銀行（小笠原歩、船山弓枝、小野寺佳歩、苫米地美智子、吉田知那美）

▽18年平昌大会＜銅メダル＞

LS北見（藤澤五月、吉田知那美、吉田夕梨花、鈴木夕湖、本橋麻里）

▽22年北京大会＜銀メダル＞

ロコ・ソラーレ（藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花、石崎琴美）