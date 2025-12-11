◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選 第6日（2025年12月10日 カナダ・ケロウナ）

女子プレーオフ第1戦が行われ、1次リーグを2位で通過した日本代表のフォルティウスが1位ノルウェーを6―5で破り、悲願のミラノ・コルティナ冬季五輪出場権を獲得した。日本女子はカーリングが正式競技となった98年長野大会から8大会連続出場となった

フォルティウスは2010年11月に小笠原歩と船山弓枝、吉田知那美の3人で結成され、11年4月に小野寺佳歩を加えて「北海道銀行フォルティウス」として本格始動した。拠点は北海道札幌市。14年ソチ五輪に出場して5位の成績を収めた。

五輪後の同年3月に吉村紗也香と近江谷杏菜が加入。しかし、18年平昌、22年北京五輪は出場がかなわず、21年11月をもって北海道銀行とのスポンサー契約が終了した。

クラブチームとして再始動し、21年12月に小林未奈、22年9月には小谷優奈が新たに加わった。「フォルティウス（FORTIUS）」は、ラテン語で「より強く」を意味。より強く前進し続けるという思いを込めて名付けられた。