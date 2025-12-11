秋田地方気象台は「大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報」を午前5時56分に発表しました。



県内では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となるところがある見通しです。



11日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害に警戒してください。



また、低い土地の浸水や河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意が必要です。



11日は低気圧が北海道地方を通過して千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過する見込みです。





低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、東北地方では大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。このため、県内では断続的に強い雨が降り、大雨となるところがある見通しです。また、積乱雲が発達し、雷の発生するところがある見込みです。11日に予想される1時間降水量は、多い所で20ミリ、11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降水量は、多い所で80ミリです。県内では、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があります。11日昼前から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。また、12日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される防災気象情報に留意してください。