◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１０日、カナダ・ケロウナ）

女子決定戦第１戦で日本代表（世界ランク５位）フォルティウスがノルウェー（同７位）に６―５で勝利し、８大会連続五輪出場を決めた。

３―３で迎えた第５エンド（Ｅ）。スキップ・吉村紗也香の好ショットが光り、不利な先行で１点獲得の４―３で折り返し。一進一退の攻防が続く後半、第９Ｅに１点を取らせ、５―５の最終第１０Ｅは有利な後攻でスタート。確実に得点し、勝ちきった。

女子は１９９８年長野五輪から連続出場を続けてきた。前回の２０２２年北京五輪では代表で出場したロコ・ソラーレが銀メダルを獲得した。

◇フォルティウス ２０１１年に「チーム青森」で五輪経験もある小笠原歩、船山弓枝らが中心となり北海道銀行フォルティウスとして創設。札幌を拠点に活動。１４年ソチ五輪（５位）に出場後、吉村紗也香が加入。メンバーを入れ替えながら五輪に挑戦してきたが、１８年平昌、２２年北京と２大会連続で五輪出場を逃し、２１年１１月末に北海道銀行との契約が終了。その後、クラブチームとして再出発。チーム名はラテン語で「より強く」の意味。