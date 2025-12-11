「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&ファンネルディスプレイセット」3次受付が本日11時から開始商品の発送は2026年3月の予定
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&ファンネルディスプレイセット」の予約受付を本日12月11日11時より開始する。価格は3,080円。商品発送は2026年3月の予定。
本商品は「機動戦士ガンダム逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場するHi-νガンダムの専用武装「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」とフィン・ファンネルのエフェクトパーツ、専用のディスプレイのセット。「RG 1/144 Hi-νガンダム」（別売り）と組み合わせて、“ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー”装備状態を再現するための商品となっており、MS本体は付属しない。
本商品では、ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャーを新規造形にて立体化。300mmを超すサイズ感をRGシリーズならではの緻密な造形で再現している。またフィン・ファンネルのビーム発射時を再現するエフェクトパーツがクリアピンクで表現されており、ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャーと組み合わせることで最大出力での攻撃の再現が可能となっている。
接続アームにより、フィン・ファンネルを射出したディスプレイが可能。アムロ・レイのパーソナルマークを模したディスプレイベースも付属する。ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャーを支えるアクションベース4も同梱されており、エネルギー・チューブを接続可能となっている。
【セット内容】
・ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー×1
・フィン・ファンネルエフェクト×1式
・ディスプレイベース×1
・接続アーム×1式
・リード線×1
・アクションベース4×1
・リアリスティックデカール×1
※本商品にMS本体は付属しません。
※掲載写真を再現するには、当商品と「RG 1/144 Hi-νガンダム」（別売り）が必要です。
(C)創通・サンライズ