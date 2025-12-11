【ぽにょぽにょ! カピころのきせかえパーティーBOOK】 書店、宝島チャンネル：12月17日 発売予定 コンビニエンスストア：12月22日 発売予定 価格：699円

宝島社は、同社玩具ブランド「宝島社トイズ」の新商品「ぽにょぽにょ! カピころのきせかえパーティーBOOK」を書店、宝島チャンネルにて12月17日に発売する。価格は699円。なお、コンビニエスストアでは12月22日より販売される。

「カピころ」は、コロッとした丸みと、力の抜けたゆる～い表情が魅力の癒やし系キャラクター。今回、「カピころ」を含む全10種類の仲間たちが、ぽにょぽにょとした触り心地でフィギュア化された。キュートな動物コスチュームがセットになっており、着せ替え遊びができる。動物コスチュームは、うさぎやひよこ、ユニコーンなど全10種類。

なお、ブラインドパッケージのため、どんなフィギュアやコスチュームが入っているかは、袋を開けるまでのお楽しみとなっている。暗闇で光る、温度で色が変わるといった仕掛けがあるレアキャラもラインナップしている。

小さいサイズで持ち運びがしやすいため、“ぬい活”ならぬ“フィギュア活”にもピッタリ

