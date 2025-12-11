気象庁が「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表したことを受け、対象地域の自治体が正確な情報発信に腐心している。

住民も手探りで備えを進めている。

「正しい知識について、あらゆる市町村の媒体を通じて広報をお願いしたい」。青森県の宮下宗一郎知事は１０日、県内４０市町村の代表者との緊急オンライン会議でこう求めた。

震度５弱を観測した横浜町は１日２回、防災行政無線で備えを再確認するよう呼びかけを始め、町公式ラインでも同様のメッセージを発信している。震度６強だった八戸市もＳＮＳで周知する方針だ。

岩手県大槌町では２４時間、職員２０人が交代で住民からの問い合わせに対応。指定避難所１６か所を回り、ストーブの燃料確認などを進めており、四戸直紀・防災対策課長は「東日本大震災を経験した町民でも注意情報はそれほど理解されていない。何があってもいいよう準備したい」とする。

漁師らは戸惑いながら漁を再開した。宮城県東松島市でのり養殖を行う男性（４５）は１０日、地震後初めて収穫作業にあたった。緊急地震速報や家族の連絡を受けられるよう携帯電話を手元に置くようにしたという。男性は「地震が起きたら高台に逃げるよう心構えをしている」と話した。