グラビアアイドルの藍野りな（24）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。クリスマスイブのイベント告知を投稿した。

「お知らせ」と題してスノードーム風の写真をアップし、「クリスマスイブの夜 今年だけの“特別な3時間”を一緒に過ごしたくて、トークポート（1対1ビデオ通話）を開催します 甘いイブの時間を私とすごしてくれたら嬉しいな 一緒にクリスマスの思い出つくろうね」と呼びかけた。

また、別の投稿ではランジェリーや水着ショットを公開。ピンクのランジェリー姿でベッドに寝そべったり、ベージュのランジェリー姿でイスに座ったり…。ベージュのキャミソールに黒のランジェリーショットや、白のビキニ水着姿でカーテンに寄り添うショットなども公開した。

ファンやフォロワーからも「鳥籠の中の姫様みたい」「美ボディライン」「美しい〜」「めっちゃカワイイ」「むちゃくちゃ透明感」「可愛さと美しさの渋滞」などのコメントが寄せられた。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。縦型ショートドラマ「生まれ変わった運命の人に」九条絵梨花役で出演。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。