好き&いただきたい「兵庫県の御朱印」ランキング！ 2位「尼崎えびす神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末が少しずつ近づき、街に静かな高揚感が漂う12月初頭は、心を整えたり新しい気持ちを迎えたりしたくなる時期です。神社仏閣を巡っていただく御朱印は、旅の記録であると同時に、自分だけの大切な一冊を彩る特別な存在。今回は、そんな御朱印の中でも人気を集める県の魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜25日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&いただきたい「兵庫県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「えびす様のイラストも描かれていて、とても可愛らしいデザインの御朱印がいただけるので、是非行きたい」（30代女性／新潟県）、「ご利益がありそうだと思うので、訪れて御朱印も集めたいと思っています」（30代女性／神奈川県）、「御朱印が可愛いので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「生田神社の美しい御朱印帳を持っていて良い記念になり、御朱印も頂き大満足した」（40代女性／神奈川県）、「季節や祭事に応じた限定御朱印があると聞いており、いただいてみたいと思っているから」（20代女性／大阪府）、「朱印が鮮やかで、清々しい筆致が魅力。縁結びの神社として人気が高く、神戸旅行の記念として特別感があるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：尼崎えびす神社／31票尼崎えびす神社は、商売繁盛や福の神として知られる八重事代主大神をまつっており、地元では「尼のえべっさん」として親しまれています。毎年1月に行われる「十日えびす」大祭は、関西でも有数のにぎわいを誇ります。御朱印は、朱色のえびす様の印がかわいらしく、福を招くような明るい筆跡が特徴です。御朱印帳に福を呼び込むお宮として、参拝者に人気があります。
回答者からは「えびす様のイラストも描かれていて、とても可愛らしいデザインの御朱印がいただけるので、是非行きたい」（30代女性／新潟県）、「ご利益がありそうだと思うので、訪れて御朱印も集めたいと思っています」（30代女性／神奈川県）、「御朱印が可愛いので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：生田神社／97票神戸市の中心部、三宮に鎮座する生田神社は、縁結びの神様として知られる稚日女尊をまつっています。平安時代から続く格式高い神社であり、神戸の守り神として親しまれています。境内には「生田の森」と呼ばれる自然豊かな森が広がり、都市の中にありながらすがすがしい空気。御朱印は、力強い「生田神社」の文字と、美しい社紋が特徴で、特に女性の参拝者から人気が高いです。
回答者からは「生田神社の美しい御朱印帳を持っていて良い記念になり、御朱印も頂き大満足した」（40代女性／神奈川県）、「季節や祭事に応じた限定御朱印があると聞いており、いただいてみたいと思っているから」（20代女性／大阪府）、「朱印が鮮やかで、清々しい筆致が魅力。縁結びの神社として人気が高く、神戸旅行の記念として特別感があるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
