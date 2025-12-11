「100％支持」「監督は素晴らしい」シャビ・アロンソ解任危機→マドリー主軸が全面擁護。自らへの厳しい視線は…「これが人生だ。同情はいらない」
指揮官への風当たりが強まり、解任が取り沙汰されるなか、主軸が強い覚悟を示した。
現地12月10日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、レアル・マドリーがマンチェスター・シティとホームで対戦。28分にロドリゴの９か月ぶりの得点で先制したものの、35分にCKからニコ・オライリー、43分にアーリング・ハーランドにPKでゴールを奪い返され、１−２で逆転負けを喫した。
直近の８試合でわずか２勝。不甲斐ないシャビ・アロンソ監督のチームへ大ブーイングが飛んだ。
英公共放送『BBC』によれば、ジュード・ベリンガムは試合後のインタビューで「選手たちは監督を支持する？」と問われ、「100％だ」と回答。全面的に擁護の姿勢を見せ、次のように語った。
「監督は素晴らしい。僕個人も彼と良好な関係を築いており、多くの選手も同様だと知っている。連続ドロー後のチーム内での議論は実り多く、その不振を乗り越えたと感じていた。しかしここ数試合で再び苦戦している。誰も手を抜かず、文句も愚痴も言わない。僕らは現実を受け止め、戦い続けるだけだ」
22歳のイングランド代表MFは、母国の強豪相手にビッグチャンスを活かせず。個人的にも悔しい90分を過ごしたなか、自身への厳しい視線については、こう考えを伝えた。
「これが人生だ。自ら選んだ道だ。世界最大のクラブでプレーし、世界で最も注目される国の１つにいる。同情はいらない。夢を生きている。逆境にも耐える。それが僕にとって最も重要なことだ」
白い巨人はアロンソ体制で“格”を保てるか。そのためには、ベリンガムのハイパフォーマンスは不可欠だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
現地12月10日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、レアル・マドリーがマンチェスター・シティとホームで対戦。28分にロドリゴの９か月ぶりの得点で先制したものの、35分にCKからニコ・オライリー、43分にアーリング・ハーランドにPKでゴールを奪い返され、１−２で逆転負けを喫した。
英公共放送『BBC』によれば、ジュード・ベリンガムは試合後のインタビューで「選手たちは監督を支持する？」と問われ、「100％だ」と回答。全面的に擁護の姿勢を見せ、次のように語った。
「監督は素晴らしい。僕個人も彼と良好な関係を築いており、多くの選手も同様だと知っている。連続ドロー後のチーム内での議論は実り多く、その不振を乗り越えたと感じていた。しかしここ数試合で再び苦戦している。誰も手を抜かず、文句も愚痴も言わない。僕らは現実を受け止め、戦い続けるだけだ」
22歳のイングランド代表MFは、母国の強豪相手にビッグチャンスを活かせず。個人的にも悔しい90分を過ごしたなか、自身への厳しい視線については、こう考えを伝えた。
「これが人生だ。自ら選んだ道だ。世界最大のクラブでプレーし、世界で最も注目される国の１つにいる。同情はいらない。夢を生きている。逆境にも耐える。それが僕にとって最も重要なことだ」
白い巨人はアロンソ体制で“格”を保てるか。そのためには、ベリンガムのハイパフォーマンスは不可欠だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介