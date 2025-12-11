１１日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、ノーベル化学賞の京都大・北川進特別教授とノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大・坂口志文（しもん）特別栄誉教授が、スウェーデンで行われた授与式と晩さん会に出席したことを伝えた。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、自身が京都大学出身ということで、「今の内閣は基礎研究にもっとお金を出すという話をしているので、ぜひやってほしいと思うのと、先輩じゃないですか京都大学の」と、同じくコメンテーターで出演の京大出身の結城東輝弁護士の方を向きながら、「京大のＯＢが寄付金どんどん払って、京都大学だけはなんとするっていうのはどうかね？」と同意を求めた。

結城氏が「ネットワークを使ってね」と返すと、「年間３０００人くらいいるんですよ、卒業生がね。（子育てが終わった）６０歳以上の京大ＯＢは年間１０万くらい払えと。それだけでも６０億くらいになりますから、これを基礎研究の方へ持って行くとかどうかなと思うんですけど」と持論を語った。