ドル円理論価格　1ドル＝153.95円（前日比-1.60円）

割高ゾーン：154.61より上
現値：155.65
割安ゾーン：153.30より下

過去5営業日の理論価格
2025/12/10　155.56
2025/12/09　155.59
2025/12/08　155.76
2025/12/05　156.10
2025/12/04　154.73

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。