首位アーセナルが無傷の開幕6連勝! マンCは敵地レアル戦を2-1で制す:CL第6節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第6節2日目が10日に行われた。
首位アーセナルは、FWノニ・マドゥエケの2得点とFWガブリエル・マルティネッリの1ゴールでクラブ・ブルージュに3-0で快勝。開幕6連勝を達成した。
マンチェスター・シティは敵地でレアル・マドリーと激突。FWアーリング・ハーランドのPK弾で2-1の逆転勝利を飾り、決勝トーナメントへのストレートイン圏内となる4位に浮上した。前回王者のパリSGはアスレティック・ビルバオとスコアレスドロー。順位を3位としている。
また、日本人所属クラブでは、アヤックスがカラバフを4-2で下し、連敗を5で止める今大会初白星を挙げた。DF板倉滉はスタメン出場し、後半20分に交代。DF鈴木淳之介が先発フル出場したコペンハーゲンは、ビジャレアルに3-2で勝利した。
以下、試合結果&順位表
第6節
12月9日(火)
カイラト 0-1 オリンピアコス
バイエルン 3-1 スポルティング
モナコ 1-0 ガラタサライ
アタランタ 2-1 チェルシー
バルセロナ 2-1 フランクフルト
インテル 0-1 リバプール
PSV 2-3 A・マドリー
サンジロワーズ 2-3 マルセイユ
トッテナム 3-0 スラビア・プラハ
12月10日(水)
カラバフ 2-4 アヤックス
ビジャレアル 2-3 コペンハーゲン
ビルバオ 0-0 パリSG
レバークーゼン 2-2 ニューカッスル
ドルトムント 2-2 ボデ・グリムト
クラブ・ブルージュ 0-3 アーセナル
ユベントス 2-0 パフォス
R・マドリー 1-2 マンチェスター・C
ベンフィカ 2-0 ナポリ
【順位表】
1.アーセナル(18)+16
2.バイエルン(15)+11
3.パリSG(13)+11
4.マンチェスター・C(13)+6
5.アタランタ(13)+2
6.インテル(12)+8
7.R・マドリー(12)+6
8.A・マドリー(12)+3
-------------------------------------------
9.リバプール(12)+3
10.ドルトムント(11)+6
11.トッテナム(11)+6
12.ニューカッスル(10)+7
13.チェルシー(10)+5
14.スポルティング(10)+4
15.バルセロナ(10)+3
16.マルセイユ(9)+3
17.ユベントス(9)+2
18.ガラタサライ(9)0
19.モナコ(9)-1
20.レバークーゼン(9)-2
21.PSV(8)+4
22.カラバフ(7)-3
23.ナポリ(7)-5
24.コペンハーゲン(7)-6
-------------------------------------------
25.ベンフィカ(6)-2
26.パフォス(6)-5
27.サンジロワーズ(6)-8
28.ビルバオ(5)-5
29.オリンピアコス(5)-7
30.フランクフルト(4)-8
31.クラブ・ブルージュ(4)-8
32.ボデ・グリムト(3)-4
33.スラビア・プラハ(3)-9
34.アヤックス(3)-13
35.ビジャレアル(1)-9
36.カイラト(1)-11
