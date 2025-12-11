　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第6節2日目が10日に行われた。

　首位アーセナルは、FWノニ・マドゥエケの2得点とFWガブリエル・マルティネッリの1ゴールでクラブ・ブルージュに3-0で快勝。開幕6連勝を達成した。

　マンチェスター・シティは敵地でレアル・マドリーと激突。FWアーリング・ハーランドのPK弾で2-1の逆転勝利を飾り、決勝トーナメントへのストレートイン圏内となる4位に浮上した。前回王者のパリSGはアスレティック・ビルバオとスコアレスドロー。順位を3位としている。

　また、日本人所属クラブでは、アヤックスがカラバフを4-2で下し、連敗を5で止める今大会初白星を挙げた。DF板倉滉はスタメン出場し、後半20分に交代。DF鈴木淳之介が先発フル出場したコペンハーゲンは、ビジャレアルに3-2で勝利した。

以下、試合結果&順位表

第6節

12月9日(火)

カイラト 0-1 オリンピアコス

バイエルン 3-1 スポルティング

モナコ 1-0 ガラタサライ

アタランタ 2-1 チェルシー

バルセロナ 2-1 フランクフルト

インテル 0-1 リバプール

PSV 2-3 A・マドリー

サンジロワーズ 2-3 マルセイユ

トッテナム 3-0 スラビア・プラハ

12月10日(水)

カラバフ 2-4 アヤックス

ビジャレアル 2-3 コペンハーゲン

ビルバオ 0-0 パリSG

レバークーゼン 2-2 ニューカッスル

ドルトムント 2-2 ボデ・グリムト

クラブ・ブルージュ 0-3 アーセナル

ユベントス 2-0 パフォス

R・マドリー 1-2 マンチェスター・C

ベンフィカ 2-0 ナポリ

【順位表】

1.アーセナル(18)+16

2.バイエルン(15)+11

3.パリSG(13)+11

4.マンチェスター・C(13)+6

5.アタランタ(13)+2

6.インテル(12)+8

7.R・マドリー(12)+6

8.A・マドリー(12)+3

-------------------------------------------

9.リバプール(12)+3

10.ドルトムント(11)+6

11.トッテナム(11)+6

12.ニューカッスル(10)+7

13.チェルシー(10)+5

14.スポルティング(10)+4

15.バルセロナ(10)+3

16.マルセイユ(9)+3

17.ユベントス(9)+2

18.ガラタサライ(9)0

19.モナコ(9)-1

20.レバークーゼン(9)-2

21.PSV(8)+4

22.カラバフ(7)-3

23.ナポリ(7)-5

24.コペンハーゲン(7)-6

-------------------------------------------

25.ベンフィカ(6)-2

26.パフォス(6)-5

27.サンジロワーズ(6)-8

28.ビルバオ(5)-5

29.オリンピアコス(5)-7

30.フランクフルト(4)-8

31.クラブ・ブルージュ(4)-8

32.ボデ・グリムト(3)-4

33.スラビア・プラハ(3)-9

34.アヤックス(3)-13

35.ビジャレアル(1)-9

36.カイラト(1)-11