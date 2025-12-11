ETF売買動向＝11日寄り付き、日経レバの売買代金は173億円と低調 ETF売買動向＝11日寄り付き、日経レバの売買代金は173億円と低調

11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比21.6％減の435億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.2％減の293億円となっている。



個別ではスマートＥＳＧ３０女性活躍（ネットリターン） <2070> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 <1348> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> など46銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> が3.47％高と大幅な上昇。



日経平均株価が116円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金173億5700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均231億1400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が24億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が23億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億1000万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が12億7700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が12億7200万円の売買代金となっている。



株探ニュース

