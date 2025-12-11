決算プラス・インパクト銘柄・寄付 … 神島化、ベステラ、ステムリム (12月10日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<5031> モイ 東Ｇ +39.85 12/10 3Q 53.00
<1433> ベステラ 東Ｐ +6.35 12/10 3Q 124.15
<4026> 神島化 東Ｓ +5.90 12/10 上期 17.72
<7064> ハウテレ 東Ｇ +4.26 12/10 3Q -35.73
<7678> あさくま 東Ｓ +2.09 12/10 3Q 162.40
<4599> ステムリム 東Ｇ +1.56 12/10 1Q 赤縮
<7682> 浜木綿 東Ｓ +1.54 12/10 1Q 18.52
<4441> トビラシステ 東Ｓ +0.76 12/10 本決算 -12.24
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ +0.29 12/10 上期 0.32
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース