―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5031> モイ 　　　　　東Ｇ 　 +39.85 　 12/10　　　3Q　　　 53.00
<1433> ベステラ 　　　東Ｐ　　 +6.35 　 12/10　　　3Q　　　124.15
<4026> 神島化 　　　　東Ｓ　　 +5.90 　 12/10　　上期　　　 17.72
<7064> ハウテレ 　　　東Ｇ　　 +4.26 　 12/10　　　3Q　　　-35.73
<7678> あさくま 　　　東Ｓ　　 +2.09 　 12/10　　　3Q　　　162.40

<4599> ステムリム 　　東Ｇ　　 +1.56 　 12/10　　　1Q　　　　赤縮
<7682> 浜木綿 　　　　東Ｓ　　 +1.54 　 12/10　　　1Q　　　 18.52
<4441> トビラシステ 　東Ｓ　　 +0.76 　 12/10　本決算　　　-12.24
<2751> テンポスＨＤ 　東Ｓ　　 +0.29 　 12/10　　上期　　　　0.32

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース