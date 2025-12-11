ラグビーの全国大学選手権は１４日に３回戦４試合が行われる。京産大（関西２位）は、慶応大（関東対抗戦５位）と東大阪市花園ラグビー場で対戦。元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督が就任後は４季連続で４強入りしており、悲願の大学日本一に向け、弾みをつけたい初陣になる。

昨季、国立の準決勝は１９−３１で早大に完敗。先発出場したＷＴＢ小林修市（４年＝京都成章）は「もう１回やって（早大に）勝てるか？ そう考えたら、まだそのレベルにいなかった」と振り返る。初の決勝にたどり着くため、この１年は悔しさを胸に努力を重ねてきた。

「キックオフをマイボールにするためにチェイスに行く。関西リーグでも自分たちのキックを奪い取る場面が何度かありました。トライも取りたいですけど、チャンスを作るための仕事もする」

高３の正月、テレビで見た光景が記憶に残る。京産大が帝京大に挑んだ２１年度の準決勝。残り１０分で逆転を許し３０−３７で敗れた激闘だった。

「帝京にひけを取ることなく、最後まで突き刺さるタックルをしていた。そこが京産の魅力で、惹かれました」

初戦であたる慶大は対抗戦５位とはいえ、優勝した明大に２点差（２２−２４）の接戦。「関西とは違うテンポがあって、守備も整備されている」と警戒しつつ、小林は「４年間やってきたことをここで出さなかったら後悔する。試合に出ていない人の思いを背負って、結果を出さないといけない。（決勝までの）４試合を戦い抜きます」と気持ちを高ぶらせた。

【１４日の３回戦】

（花園）

・関学大（関西３位）−福岡工大（九州１位）

・京産大（関西２位）−慶応大（対抗戦５位）

（秩父宮）

・東洋大（リーグ戦２位）−帝京大（対抗戦４位）

・早大（対抗戦３位）−関東学院大（リーグ戦３位）