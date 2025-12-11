¡Ö²¶¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢Ì¼¡¦Â©»Ò¤«¤é¤Î¡È¸Æ¤ÓÊý¡É¤Ø¤Î»×¤¤
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬6Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡ØMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù(Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á23:30)¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡È¥Ü¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
¡û¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤Çµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡Ö¹ñÌ±Åª·ÝÇ½¿Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç2°Ì¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¡×¤Ç3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ó¤Î¤ä¤í? °ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸µºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ(¤Ë¤Á¤«)¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¡¢º£¤Ï¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö(¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤Î)¡È¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ²Î»ì¤¬Âç¤Ã·ù¤¤¤Ç¡£Êª¤ÇÄà¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¤ò¤µ¤»¤è¤ó¤Í¤ó¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆóÀéæÆ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÈÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦IMALU¤Ë¡¢¡È¥Ü¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²¶¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥Ü¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤Î©ÇÉ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤¹¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡ÖÆÈ¿È¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆóÀéæÆ¤¬ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¸Æ¤Ð¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤¹¤´¤¤Çº¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¥Ü¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Çº£Æü¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¡È²ÈÂ²´Ñ¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Î©ÇÉ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡£²¶¤Î»Å»ö¾å¡¢¤½¤ì¤òµñÈÝ¤Ã¤¿¡×¤È·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥¹¤È¤«¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤ë¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù¡£Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤Î²£»³ÎèÆà¡¢Ý¯°æÍü±û¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½µÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
¡û¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤Çµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡Ö¹ñÌ±Åª·ÝÇ½¿Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç2°Ì¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¡×¤Ç3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ó¤Î¤ä¤í? °ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸µºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ(¤Ë¤Á¤«)¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¡¢º£¤Ï¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö(¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¤Î)¡È¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ²Î»ì¤¬Âç¤Ã·ù¤¤¤Ç¡£Êª¤ÇÄà¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¤ò¤µ¤»¤è¤ó¤Í¤ó¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆóÀéæÆ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Æ¤Ð¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤¹¤´¤¤Çº¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¥Ü¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Çº£Æü¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¡È²ÈÂ²´Ñ¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Î©ÇÉ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡£²¶¤Î»Å»ö¾å¡¢¤½¤ì¤òµñÈÝ¤Ã¤¿¡×¤È·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥¹¤È¤«¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤ë¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù¡£Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤Î²£»³ÎèÆà¡¢Ý¯°æÍü±û¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½µÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£