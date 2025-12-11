PS5「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」パッケージ版がAmazonにて43%オフで販売中
【「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」PS5版】 発売日：6月19日 価格：6,578円 セール価格：3,744円
Amazonにて、プレイステーション 5版アクションRPG「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は43%オフの3,744円。
「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」は、「真・女神転生デビルサマナー」シリーズのスピンオフ作品として、2006年にプレイステーション 2用ソフトとして発売された「デビルサマナー葛葉ライドウ対超力兵団」のHDリマスター版。
架空の大正時代を舞台とした独自の世界観とキャラクターたちが織り成す探偵ドラマ、召喚した仲魔と共に戦うアクションバトルで支持された「デビルサマナー葛葉ライドウシリーズ」の第1作目がHDリマスター版で復活。HDリマスター版では、好評を博した物語やキャラクターなどはそのままに、グラフィックスやゲーム性はより遊びやすく向上。物語本編はフルボイスで展開され、臨場感もパワーアップしている。【『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』超・初報映像】
(C)ATLUS. (C)SEGA.