2026年北中米W杯1次リーグF組の森保ジャパンは、3戦目を6月25日にアメリカ中南部のダラスで行う（日本時間26日午前8時開始）。現時点で相手は未定。欧州プレーオフB組のウクライナ（FIFA世界ランキング28位）とスウェーデン（43位）、ポーランド（31位）とアルバニア（63位）が3月26日に対戦し、勝者同士による決戦（3月31日）を制した国が相手となるからである。

「ランク上位のウクライナとポーランドが雌雄を決する」というのがサッカー界の見立て。まずはウクライナ。W杯予選で強豪フランスと同じ組に入り、予選最終戦でアイスランドに勝って予選2位を確保。欧州PO進出を勝ち取った。元サッカーグラフィック編集長でDAZN解説者の中山淳氏がこう言う。

「フランスとウクライナとのW杯予選の解説を担当したのですが、ウクライナは0-2、0-4で連敗したとはいえ、スコアほどの実力差はありませんでした。攻守ともに高いレベルの好チームという印象です。大半の選手が欧州列強クラブに所属し、堅守から機敏な速攻でゴールを奪うという持ち味は健在です。その堅守を支えるのが、8月に100億円超の高額移籍金でフランスの名門パリSGに引き抜かれたDFザバルニー（23）。身長189センチ、体重80キロの偉丈夫で攻撃の起点となる前線へのフィードボールの精度も高い。攻撃陣もローマ所属のFWドブビク（28）を中心にタレントぞろい。絶対に侮れない実力派チームです」

「我々が苦境を強いられている国民の希望」

欧州予選G組では同居したオランダ相手にホーム、アウェーとも1-1で引き分けて総合力の高さを見せつけたポーランド。現所属先のバルセロナでもゴール量産中の37歳の大ベテランFWレバンドフスキが、主将としてチームを牽引する。ほかにMFジエリンスキ（インテル）、DFキヴィオル（ポルト）、SBキャッシュ（アストンビラ）といった実績十分の選手も多く、ポーランドを「PO突破の最右翼」とする関係者もいる。

「ウクライナとポーランドの決戦となれば、拮抗した好ゲームになるでしょうが、ウクライナ有利の材料があります。ウクライナはW杯予選中、主軸以外に予備メンバーとして多めの選手を招集した。ロシアとの戦時下にあり、呼んでも合流できない選手が少なからずいるからです。ウクライナの選手たちは『我々が苦境を強いられている国民の希望となる』と口をそろえながら代表戦を戦っている。これが追い風となれば、3戦目の相手はウクライナとなる可能性が高くなると見ます」とは前出の中山氏である。