「翔平は自分の体調に非常に気を配っている。彼は多分、打撃に専念するつもりだと思う。翔平とは話してないから分からないが」

大谷翔平のWBC二刀流実現は絶望的か…侍J首脳陣が恐れる過保護なドジャースからの「ホットライン」

日本時間9日、米フロリダ州オーランドで開催されているウインターミーティングの会場で、ドジャースのロバーツ監督がこう言った。WBCへの出場が決まっている大谷翔平（31）に関してだ。

「分からない」としながらも、「打者に専念するつもりだと思う」とは、かなり踏み込んだ発言だ。

実際、本人もWBCでの投手としての起用法について「投げる投げないにかかわらず、投げたパターンを何通りか、投げないパターンとしても何通りか、プランは持っておくべき」と話している。つまり投げないケースも想定内ということだ。

「いずれにせよ大谷が来季、開幕から通常の先発ローテーションに入って投げることはないでしょう」と、特派員がこう続ける。

「ロバーツ監督だけでなくゴームズGMも、大谷を開幕から通常のローテに入れることに関しては懐疑的です。今季は投手として6月から復帰したのに、ワールドシリーズはバテバテ。投打の二刀流の負荷は想像以上に大きく、開幕から他の先発同様に投げさせていたら、とてもじゃないがポストシーズンまでもたないというのが首脳陣の判断なのです。なので開幕から投げさせるとしても、ひとりだけ通常以上の登板間隔を空けた起用になって、他の先発陣にひずみが生じる。基本線は今季同様、打者専念のスタートでしょう。先発は山本由伸（27）、スネル（33）、グラスノー（32）、佐々木朗希（24）、シーハン（26）、それに今季は右肩手術で全休、昨年先発で11勝したストーン（27）も来季は開幕から復帰予定。カーショーが引退したとはいえ、先発の頭数は足りていますから。そうなるとWBCは投げない可能性が高そうです」

一方、ロバーツ監督は山本と佐々木について、「2人が出場の可能性に気持ちを高ぶらせているのは分かるし、日本のファンも同じだろう。ただし、制限などについては話し合う必要がある。特に山本は26年シーズンを見据えなくてはならない」と言った。

ロバーツ監督「佐々木がWBCで投げたら驚き」

山本はドジャースの先発でただひとり、シーズンを通してローテーションを守ったどころか、最後のワールドシリーズは中0日登板までやって3勝をマークした。ロバーツ監督が今季フル回転した山本の体調や調整を危惧するのは当然として、問題は佐々木の方だろう。

全米野球記者協会のフランシス・ロメロ記者が9日、佐々木がWBC日本代表の予備ロースター35人に選ばれたと自身のXに投稿したのだ。

ロバーツ監督は「佐々木がWBCで投げたら驚き」と言ったこともあるくらい。佐々木は右肩痛で60日間の負傷者リストに入って約4カ月間、戦列を離れただけに、球団に出場を止める権利があるという。

その佐々木が予備メンバーに入ったのは驚きと同時に、ドジャースが出場を認めたからではないか。あくまでも予備のロースターで、本番前のドタキャンも珍しくないとはいえ、侍ジャパンや佐々木本人がドジャースの意向をまったく無視してロースター登録するとは思えないからだ。前出の特派員がこう言った。

「佐々木は来季、開幕から先発ローテに入れるのがチーム構想。そうなると必然的に開幕前の実戦は不可欠です。インピンジメント症候群は本人の感覚が大きく、ドジャースでは炎症を含めた異常が確認されなかったといいます。WBCでは球数はもちろん、登板間隔も含めて細かい制限を課されるでしょうけど、それを本人や侍ジャパンが受け入れる確約をしたということではないか。ポストシーズンでリリーフとして活躍しただけに、侍ジャパンの抑えを期待する声もあるようですけど、来季は米国のスプリングトレーニングから先発としてスタート。徐々に球数を増やしていくプランです。WBCでは先発として起用される可能性が高い」

大谷は打者専念になりそうな雲行きながら、佐々木も日本代表としてWBCに出場すれば、いやが上にもファンの期待は高まりそうだ。

ところで大谷といえば、その「意外な発言」が注目を集めている。WBC参加にあたり若手選手へのメッセージを求められたときのこと。そこで話したことが、どうやら佐々木朗希にとってはこれ以上ないほど耳が痛い内容だったというのだ。いったいどういうことか。

