キヤノンは11月、中国・広東省中山市のプリンター工場を閉鎖した。同工場は2001年に設立。プリンターや複合機などを生産していたが、現地メーカーの台頭やペーパーレス化により事業環境が悪化していたという。プリンター市場では米HP（ヒューレット・パッカード）とキヤノンが上位を占めるが、現地ではレノボやパンタムなどが台頭しつつある。

レーダー照射で日中対立激化…習近平指導部による「高市威圧」次のシグナル

近年、日系企業による中国撤退が止まらない。中国に進出する企業の数は、12年のピーク時に1万4394社だったが、24年には1万3034社となり、約1000社が減少した。撤退が新規参入を上回る「純減」の年もある（帝国データバンク）。

「第1次トランプ政権の頃から米中の対立が深刻化し、貿易戦争にまで発展した。中国当局による圧力やセキュリティー上の懸念など、『チャイナリスク』も認識され、拠点を東南アジアにシフトする動きがある」（M＆A関係者）

実際、京セラは複合機の生産拠点を、沖電気工業もATMの生産拠点を、それぞれ中国からベトナムに移管した。

■自動車業界が続々撤退

とりわけ動きが激しいのが自動車業界だ。三菱自動車は23年3月に完成車の生産を停止。現地自動車メーカー向けのエンジン生産は継続していたが、今年7月にはエンジン事業の撤退を発表し、現地企業との合弁関係を解消している。

中国工場を度々停止していたホンダは24年に広東省広州市の完成車工場を閉鎖。エンジン生産も縮小中だ。日産自動車も22年に稼働したばかりの武漢市の工場を今年度内に閉鎖する。トヨタ以外の各社は軒並み苦戦を強いられている。

「中国では今、海外ブランドのガソリン車に代わり、現地企業が生産するEV（電気自動車）が売れている。街乗り用の航続距離が短い製品が台頭している。テスラ車のようにブランドで選ばれているのではなく、安さ目当てで買われている」（自動車関連誌の記者）

国際エネルギー機関によると、中国におけるEV販売台数は20年の92万台から、24年には640万台へと急増した。PHEV（プラグインハイブリッド車）を含む新エネルギー車の比率は、この間に6％から48％に増えた。現在では販売車両の半分以上を「新エネ車」が占めるとみられる。50万円台で販売された「宏光MINI」は小型EVが、その火付け役とされる。

EVシフトの背景には景気悪化も深く関係しているという。前出のM＆A関係者は次のように分析する。

「当初、日系企業の中国撤退は政治的な理由が主だったが、近年では採算が取れないことが理由で撤退する企業が増えた。不動産バブルの崩壊や経済成長の鈍化が要因だ。現地製品のシェア拡大や、EVのような代替品の台頭は、購買力の低下を表している」

日系企業は2000年以降、10億人超の巨大な市場を目当てに中国への進出を強化した。だが、現地の景気悪化を前に、そのもくろみは今、崩れようとしている。

（ライター・山口伸）