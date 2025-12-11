長期金利の指標である新発10年物国債の利回りが高止まりしている。9日の債券市場では1.960％だった。約19年ぶりに節目の2％が迫りつつある。

「やや速いスピードで上昇している」──。9日の衆院予算委で日銀の植田総裁は足元の長期金利の動きに関し、こう指摘。「急激に上昇するなど例外的な状況においては、機動的に国債買い入れの増額などを実施する」と続けた。

高市首相が自民党総裁に就任する直前、長期金利は1.660％だったが、就任後から急騰。約2カ月で0.3％も上昇した。

「急上昇の根底にあるのはインフレ懸念です。インフレ率3％の環境が3年以上も続き、これに引きずられる形で金利も上がっているのです。市場はインフレで目減りする分を金利で補いたいわけですが、金利は実態のインフレ率に全然追いついていない。目減りするだけの国債を誰が買うでしょうか。加えて、高市政権による放漫財政への懸念も金利上昇を後押ししています。インフレ懸念と財政不安が要因になっている点では、政策的・人為的な金利上昇と言えるでしょう。政府・日銀が早めにインフレに対処していれば、金利がこうも急激に変化することはなかったのではないか」（経済評論家・斎藤満氏）

来週18、19日の金融政策決定会合で日銀が追加利上げに踏み切る可能性は高い。長短金利の上昇は企業、特に中小・零細にとっては借金コストの増加につながる頭の痛い話だ。

帝国データバンクの調査（8日公表）によると、全国の企業倒産件数は今年1〜11月の累計が9380件に上り、前年同期（9053件）を上回った。「人手不足倒産」は通年で初の400件超えが濃厚で、「物価高倒産」は過去最多となった昨年（933件）を上回る見通しだという。

「長短共に金利が上がっても実質金利はマイナスなので、インフレの波にうまく乗っかって価格転嫁や売り上げ増を実現している企業にとっては致命傷にならないでしょう。しかし、借り入れコスト増は避けられません。大企業はまだしも、ただでさえ中小・零細は最低賃金の引き上げによる人件費コスト増に汲々としている。そこへさらなるコスト増になれば、当然、体力が持たないところも出てきます」（斎藤満氏）

これから人手不足、物価高、利払い増の三重苦が押し寄せる。厳しい企業淘汰となりそうだ。

