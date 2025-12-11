浜崎あゆみ（47）がマカオ公演を中止することが9日、自身のSNSを通じて発表された。上海に続き、ツアー最終日のマカオも中止、台湾有事をめぐる高市早苗首相（64）の発言はエンタメ界に大きく影響している。

先月28日、上海で行われた「バンダイナムコフェスティバル2025」ではライブ演奏中に強制終了。翌日予定されていたももいろクローバーZの出演も中止。ボーイズグループJO1や吉本芸人のイベントも中止、映画「クレヨンしんちゃん」、ミュージカル版「セーラームーン」など延期が相次ぎ、飛行機は減便。浜崎が公演を中止した特別行政区のマカオでも中国政府の圧力は大きいようだ。中国人ジャーナリストの周来友氏がこう言う。

「マカオは反中デモが起こる香港と違い（中国）中央政府との関係が良好です。中国政府の意向を反映するため、浜崎さんも現時点では公演を中止せざるをえなかたのでしょう。自国の威信を示すためのカードとして“中国政府はこういう制裁もできるんだ”ということをアピールしたかっただけじゃないかと思います。“日本イベント潰し”をした結果、対外的な印象も悪ければ、公演で得られるはずの収益も減っている。中国にとってはオウンゴール的側面が大きい」

浜崎のアジアツアーのチケットが発売されると即完売するほど中華圏人気は高い。

「中国も収入の二極化が進んでいる分、人口の割合からして富裕層も増えている。こうした富裕層の中には、中国政府の猫の目政策もあいまって、エンタメを求め、出費をいとわない人たちが多い。浜崎あゆみのようにアジア人気の高いアーティストにとってコンサートなど実需はアジア、宣伝活動は日本になりつつあるのでは」（周氏）

エンタメの底力はあるにしても、これまでの中止案件ですでに億に近いの損害が積みあがっているというが……国会のしわ寄せにしてはあまりにも大きすぎる。

