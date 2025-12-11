12月12日に最終回を迎える、波瑠（34＝写真）と川栄李奈（30）がダブル主演の連ドラ「フェイクマミー」（TBS系）。「母親になりすます」という物語だけに、最初から《設定がありえない》と敬遠する向きもあったが、無料配信サービスTVerのお気に入り登録数は94.1万（10日現在）。秋ドラマでは5位あたりと、結果的には人気ドラマとなった。元バリキャリの薫（波瑠）が、元ヤンでシングルマザー社長の茉海恵（川栄）のひとり娘、いろは（池村碧彩=9）の小学校で母親になりすますというお話だ。

「《設定が納得できない》という不満の声も、途中で“三羽烏”と呼ばれる同級生の母親3人が味方になったあたりから薄れていきました。《盛り上がってきた》《三羽烏、胸アツ展開》などとグッと引きつけられた視聴者が多かったようです。三羽烏を演じるのは野呂佳代さん、橋本マナミさん、中田クルミさん。3人ともなかなか印象に残るお芝居で、確かに存在感があったと思います」（エンタメサイト編集者）

やはり「野呂佳代が出るドラマにハズレなし」か。三羽烏の人気が上がる一方で、《ホントに憎たらしい》《あまりにムカつきすぎて、出てきたら嫌な気分になる》とブーイングの嵐なのが、茉海恵の元カレで、いろはの実の父である慎吾。演じるのは笠松将（33）だ。

ドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏は、「笠松さんは2019年に映画、連ドラ合わせて計18本に出演し、その年の20代俳優で最多となりましたが、演技に関しては今作が最も話題になっている気がします。何から何まで自己チューな男である慎吾。表情としぐさが、まあ、いちいち憎たらしいんですよね。視聴者の慎吾に対する怒りがヒートアップしていますが、それは笠松さんの演技が達者すぎるから。それは間違いありません」と話す。

ネット上には《慎吾がムカつきすぎて、演じる役者さんまで嫌いになりそう。笠松さん演技上手すぎ》《笠松さんの演技良すぎて、慎吾マジでムカつくWW》《笠松さんの演技、超気持ち悪い（褒めてます）》なんて書き込みも多数。評価爆上がりの笠松だが、長らく《綾野剛と見分けがつかない》と言われ続けた過去もある。

「顔立ちは確かに似ていますね。綾野さんの方が繊細で、どこか壊れそうなモロさのようなものがあるとは思いますが。でも、慎吾のようにリアルにいそうなチョー嫌なヤツを演じさせたら、笠松さんの方がピタっとハマる。《ジェネリック綾野剛》なんて不名誉なあだ名もありましたが、もうこれで《綾野剛と見分けがつかない》などと揶揄されることもなくなるでしょう」（前出の山下真夏氏）

あるドラマ制作会社スタッフからはこんな声も。

「綾野さんも当初はひとクセある役が多かった。イメージを大きく覆したのは、NHK朝ドラ『カーネーション』の紳士服職人・周防役。多くの視聴者をメロメロにしました。事務所の移籍問題などでゴタついた過去もありますが、『フェイクマミー』で注目を浴びたこの先は、オファーの幅もかなり広がるはずです。憎まれ役から一転、視聴者をメロメロにする役が回ってくる可能性もある。さらなるブレークを期待したいですね」

綾野剛似ではなく、笠松将としてスターへの道を突き進めるか。

