ユニクロ、2025年の傑作「1290円なのに高級感」「まるでハイブランド」買い逃してはいけない9つの傑作アイテム
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第561回をよろしくお願いします。
◆2025年、買い逃してはいけないユニクロ
今回は2025年、今から買えるユニクロマストバイをお届け！
冬物もそろそろ在庫が少なくなってきました！ このあたりがラストチャンス！ なくなる前にGETしましょう。
◆まるでハイブランドのダウン
・シームレスダウンジャケット 1万4900円
ユニクロはダウンから中綿へ展開をチェンジしています。
数年前まではさんざ煽っていたダウンシリーズでしたが、今年に入ってから高機能素材パフテックシリーズを強く打ち出しており、「脱ダウン」の様相を呈しています。実はこれユニクロ以外のブランドでも多くみられる傾向。
ダウンより重くて寒いイメージがある「中綿」ですが、近年は高機能なものも出ておりダウンには及ばないものの、十分防寒性と軽さを備えてもいます。加えて原材料や物価高の影響で高級素材であるダウンが使えなくなってきたのもあります。
今まで通りの価格では展開が難しくなってきたのでしょう、ユニクロもダウンは展開型数を絞っており、「本当に防寒性や快適性を求める人だけ」という提案を感じます。
◆ユニクロも実は「中綿一択ではない」
さて、そんな中こちらのシームレスダウンですが、すっかり中綿推しになったユニクロ、こちらはもう諦めて手薄になっているのかなと思いきや。
実は今年に入ってマイナーチェンジ。シルエットを今風のボクシーなイメージ(横幅があり、着丈が短い形)で仕上げており、まるでハイブランドのダウン。
値段は中綿よりも高く感じるとは思いますが、東北地方の雪国などにお住まいの方は特にこちらが頼りになるでしょう。
実用面に加えてシルエットも洗練されトレンドフルになったこちら。ユニクロはもう「中綿一択」かと思いきや案外これもおすすめです。
◆軽さと防寒性を両立可能なニット
・スフレヤーンクルーネックセーター 2990円
・スフレヤーングラデーションクルーネックセーター 2990円
ユニクロが近年強化しているスフレヤーン。
お菓子のスフレのようなふっくらしたヤーン(糸)を使用したニット。糸に空気を含ませているため防寒性が高く、かつ軽量なのがウリ。
ざっくりとしたローゲージのニットなどは暖かい反面どうしても重量感が気になりますが、こちらの糸なら軽さと防寒性を両立できます。もちろん実用面だけでなくショルダーをオーバーサイズにしたりゆったりとした今風のシルエットもポイント。
◆ユニークな展開色も要チェック
また、特筆すべきは展開色。メンズではかなり珍しく今回ピンクカラーをチョイスしています。この秋冬のDiorがモノトーンにピンクをさしたコーディネートで話題になっていますが、メンズでは今年〜来年ピンクカラーやパープルカラーがトレンドとして見られるようになっています。
黒系のカラーリングに甘さを加えて色気をプラスできる程よい発色のピンク。ピンクはその発色によって印象がガラリと変わり、モノによっては下品にも見られますが……スフレヤーンのふんわりとした起毛のおかげで柔らかい色味になっており、合わせやすいです。
また、JWアンダーソンとのコラボモデルはグラデーションカラーになっておりこちらもおすすめ。一枚でサマになるアイテムです。完売前にチェックしましょう。
◆カシミア混で高級感たっぷり
・極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT/9分袖 2290円
・極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックT/9分袖 2290円
