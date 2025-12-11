ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。

自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。



今回は、周囲の車に次々と危険運転を繰り返す悪質ドライバーに遭遇した2人のエピソードを紹介する。



◆毎日現れる危険運転とポイ捨ての常習犯



佐々木百合子さん（仮名・30代）は、毎日の通勤ルートで必ず目にする1台の車に、胃が重くなる日々を送っていた。



「どの車に対しても、車間を詰めて急接近したり左右に蛇行したり、まるで“毎日のルーティン”のように危険な運転を繰り返していました」



赤信号で止まれば、窓からタバコをポイ捨てする。そんな光景を何度も見てきたという。



「関わりたくないと毎朝思いながら、運転していました。でも、決まった時間に必ず出くわすので、避けようがなかったんです」



◆とうとう“ターゲット”に…逃げ場のない車内の恐怖



ある日、ついに“その危険運転”が佐々木さんに向けられた。



「車の流れに沿って走っていただけなのに、後ろから張りつかれました。本当に怖かったです」



アクセルを踏む足は震え、いつもの通勤が、一瞬で“地獄”に変わった。佐々木さんは、「このままだと事故が起きるかもしれない……」と限界を感じ、警察に相談したそうだ。



「担当の人が真剣に話を聞いてくれました。通勤時間に合わせてパトロールを強化してくれると言われて、少し安心しましたね」



その対応は、驚くほど速かったという。



「相談から2日後、交差点で“その車”がパトカーに止められていたんです。思わず“あの車だ”って声が出ました」



その日以来、“常習犯”を見かけることはなくなったようだ。



「毎朝の緊張が一気に消えました。そのときの安堵は、今でも忘れられません」



◆あおった相手が“覆面パトカー”だった！



田中直人さん（仮名・20代）は、高速道路で“あおり運転”を見かけたという。



「東北道を走っていたら、ずっと蛇行運転をしている車がいました。追い越し車線は空いているのに追い越さず、前の車をあおっていたんです」



5分以上も続く異常な運転。その後、別の車をあおったかと思えば、また次の車にも同じように詰め寄っていた。



「まわりが刺激をしないように車間をとっても、今度はブレーキを踏んで後ろの車の進路妨害をするなど、怖かったですね」



そして、田中さんがパーキングエリアで休憩し再び走り出したとき、予想外の展開が待っていた。懲りることなく“別の車”をあおりはじめていたのだが……。



あおった相手が、“覆面パトカー”だったのだ。



「すぐにサイレンが鳴りました。渋滞が解消した直後の空いた道路で、逃げ切れるはずもないですよね」



ほどなくして、その車は停止させられたという。長く張り詰めていた緊張が、ようやく解けたそうだ。



「怖かったですけど、捕まった瞬間本当に安心しました。自分勝手な運転が、どれだけ周囲を危険にさらしているか思い知ってほしいです」



＜取材・文／chimi86＞



【chimi86】

2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。