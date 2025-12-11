支持率70％の高市首相が「解散できない」維新との舞台ウラ／倉山満
―［言論ストロングスタイル］―
高市早苗内閣の支持率は高いが、解散権は連立与党・日本維新の会によって事実上封じられている。選挙制度論や定数削減の綱引き、予算編成と特例公債法の難関を抱える中で、今期は「増税阻止」に全力を注ぎ、景気回復と安全保障で成果を示せるかが政権の命運を分ける試金石となりそうだ（以下、憲政史研究家・倉山満氏による寄稿）。
◆「1月解散」の声も聞こえるが大義名分はあるのか
高市早苗内閣、相変わらずの高支持率である。期待値の高さか。初動の外交で成功したのも、大きかろう。
東北地方を中心とした熊害での対応の遅れは問題にされていなし、一国の首相に対し「お前の汚い首を叩き斬ってやる」と大暴言を吐いた中国総領事もいまだお咎めなしだが、まだまだ高市首相への期待値は高い。
70％の支持率があったら、どんな総理大臣でも解散したい。「1月解散」の声も聞こえてくる。人によっては、「これより上がることないんだから、今の内に解散すべきだ」とも。
さて、1月解散だとして、何日に投票か。毎年1月末に予算を審議する通常国会を召集するので、1月解散だと、その前に投票日を迎えておくことになる。仮に一番後ろの25日日曜日の投票だとして、公示日は12日前の13日火曜日。振替休日の翌日だ。では、それ以前の正月早々に臨時国会を召集して、冒頭解散？ 大義名分は？
◆解散権を維新が封じているようにしか見えない
連立与党の日本維新の会は、「成果を出してから」「定数削減は譲れない」と発信している。果たして50議席も、一気に削れるのか。「次の解散は、定数削減の後で」「その時の選挙制度は中選挙区制になろうか」と続く。そして、「与党が一丸となって定数削減に突き進み、そこで野党の抵抗に直面したら、その時は解散の大義名分になるのではないか」となる。
これ、高市首相の解散権を、連立与党の日本維新の会が拒否権を行使し、封じているようにしか見えない。
そもそも、ほぼ全野党が反対する中、与党だけで議員の身分を削減する法案を強行するのに、大義があるのか。しかも短時日（たんじじつ）で。
◆選挙制度の改革は「一大事業」
仮に選挙制度を変えるとなると、一大事業だ。平成の政治改革では、海部・宮澤の二代の内閣が吹っ飛んで、政権交代した細川内閣でようやく実現したほどの、大事業だ。
政界には、現行の小選挙区比例並立制をやめたい意見が強いのは分かる。だから中選挙区制に戻したいとの主張も分かる。ただし、中選挙区制（正確には、大選挙区単記非移譲式と言う）は、人類が考え出した最悪の選挙制度とも評される。この制度、泣きたくなるくらい死票（有権者の一票が無駄になる）が多くなる。民主主義が成立しないとも言われる。
よって、「また、アレに戻すのか？」との批判も強い。そこで、「中選挙区制に戻せ」論の主流は、「連記式にしよう」である。かつての中選挙区制が「一つの選挙区から一人しか選べない制度」だったのを、「複数選べるようにしよう」が連記式である。
ただし、完全連記か制限連記か、「中選挙区制に戻せ」論者の中でも、まとまりがない。たとえば、その選挙区が定数3だとして、3人全員の名前を書けるのが完全連記、2人の名前を書くのが、制限連記。これ、「5人だった場合どうするのか」の議論もある。
ちなみに「移譲式」とは、同じ党から候補者が出ていると、片方の候補者の当選が確定すると、別の候補者に票が上積みされる。この制度の利点は、票割りがないこと。票割りとは「お前はA候補に入れろ、お前はB候補にいれろ」のように、ボスが有権者に指示して共倒れを防ぐこと。かつての中選挙区制では非移譲式だったので、票割りが上手い者がボスになった。個人の意思、関係なし。
高市早苗内閣の支持率は高いが、解散権は連立与党・日本維新の会によって事実上封じられている。選挙制度論や定数削減の綱引き、予算編成と特例公債法の難関を抱える中で、今期は「増税阻止」に全力を注ぎ、景気回復と安全保障で成果を示せるかが政権の命運を分ける試金石となりそうだ（以下、憲政史研究家・倉山満氏による寄稿）。
◆「1月解散」の声も聞こえるが大義名分はあるのか
東北地方を中心とした熊害での対応の遅れは問題にされていなし、一国の首相に対し「お前の汚い首を叩き斬ってやる」と大暴言を吐いた中国総領事もいまだお咎めなしだが、まだまだ高市首相への期待値は高い。
70％の支持率があったら、どんな総理大臣でも解散したい。「1月解散」の声も聞こえてくる。人によっては、「これより上がることないんだから、今の内に解散すべきだ」とも。
さて、1月解散だとして、何日に投票か。毎年1月末に予算を審議する通常国会を召集するので、1月解散だと、その前に投票日を迎えておくことになる。仮に一番後ろの25日日曜日の投票だとして、公示日は12日前の13日火曜日。振替休日の翌日だ。では、それ以前の正月早々に臨時国会を召集して、冒頭解散？ 大義名分は？
◆解散権を維新が封じているようにしか見えない
連立与党の日本維新の会は、「成果を出してから」「定数削減は譲れない」と発信している。果たして50議席も、一気に削れるのか。「次の解散は、定数削減の後で」「その時の選挙制度は中選挙区制になろうか」と続く。そして、「与党が一丸となって定数削減に突き進み、そこで野党の抵抗に直面したら、その時は解散の大義名分になるのではないか」となる。
これ、高市首相の解散権を、連立与党の日本維新の会が拒否権を行使し、封じているようにしか見えない。
そもそも、ほぼ全野党が反対する中、与党だけで議員の身分を削減する法案を強行するのに、大義があるのか。しかも短時日（たんじじつ）で。
◆選挙制度の改革は「一大事業」
仮に選挙制度を変えるとなると、一大事業だ。平成の政治改革では、海部・宮澤の二代の内閣が吹っ飛んで、政権交代した細川内閣でようやく実現したほどの、大事業だ。
政界には、現行の小選挙区比例並立制をやめたい意見が強いのは分かる。だから中選挙区制に戻したいとの主張も分かる。ただし、中選挙区制（正確には、大選挙区単記非移譲式と言う）は、人類が考え出した最悪の選挙制度とも評される。この制度、泣きたくなるくらい死票（有権者の一票が無駄になる）が多くなる。民主主義が成立しないとも言われる。
よって、「また、アレに戻すのか？」との批判も強い。そこで、「中選挙区制に戻せ」論の主流は、「連記式にしよう」である。かつての中選挙区制が「一つの選挙区から一人しか選べない制度」だったのを、「複数選べるようにしよう」が連記式である。
ただし、完全連記か制限連記か、「中選挙区制に戻せ」論者の中でも、まとまりがない。たとえば、その選挙区が定数3だとして、3人全員の名前を書けるのが完全連記、2人の名前を書くのが、制限連記。これ、「5人だった場合どうするのか」の議論もある。
ちなみに「移譲式」とは、同じ党から候補者が出ていると、片方の候補者の当選が確定すると、別の候補者に票が上積みされる。この制度の利点は、票割りがないこと。票割りとは「お前はA候補に入れろ、お前はB候補にいれろ」のように、ボスが有権者に指示して共倒れを防ぐこと。かつての中選挙区制では非移譲式だったので、票割りが上手い者がボスになった。個人の意思、関係なし。