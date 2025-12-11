「私、どう考えても日本人じゃないよね」20歳ではじめて自分が“ハーフ”だと知った女性の“出生の秘密”――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年5月27日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
「自分は“他の子と違う”とは思っていたのですが、“ハーフ”と知ったのは20歳の頃でした」
白人女性の卵子と日本人の父の精子を体外受精し、当時54歳の母の体内から自然分娩で生まれたエリさん（28歳）。今でこそハーフモデルとして活躍する彼女だが、幼少期には“菌”と呼ばれていじめられ、自分の顔を鏡で否定し続けた。
20歳のときに明かされた出生の秘密、父の介護をきっかけにうつや摂食障害を発症、そして母の死--。それでも今、彼女は「正解なんてない」と断言し、自らのルーツを発信している。その人生の軌跡をたどった。
◆小学4年生からはじまったイジメ「“菌”扱い」
--自分は“他の子と違う”と自覚したのはいつ頃でしたか？
エリさん（以下同）：小学4年生です。いじめられてた子をかばったら、今度は私が標的になりました。「髪がくるくる」「ハーフでしょ」と言われて、“菌”扱い。小6までずっと続きました。
当時はみんなストレートヘアだったので、私は毎朝1時間くらいかけてアイロンで伸ばしていました。母も「縮毛矯正かけてみれば？」って言ってくれて、中1からずっと縮毛をかけていました。
くせ毛のままだと浮いてる気がして、「ストレート＝正解」だと信じ込んでいたので。「日本人らしい顔＝正解」だと思って、鏡の前で鼻をつぶしたり、目をひっぱって細くしたり、日本人っぽくなりたくてたまりませんでした。
--お母さまが高齢出産だったことについては、どう感じていましたか。
母が54歳で私を産んだので、周囲から「おばあちゃん？」って言われることがよくありました。母は「この子、竹から生まれたのよ〜」と明るく返していたけど、それを見るのがつらくて。母のことを何か言われるのが、自分のことより嫌でした。
--人間関係にも影響がありましたか？
いじめのボスが男子だったので、小4から中学卒業まで、男子とは全く話せませんでした。
でも、高校ではバドミントン部の部長になって、話さないと回らない状況に。ラーメン屋での接客バイトでも、おじいちゃんから「かわいいね」って言われて、男性と話すのが怖くなくなっていきました。
大学1年のとき、街を歩いていたら美容師さんに声をかけられて、ヘアモデルをするように。そこから人生が大きく変わりました。
◆20歳で“ハーフ”だと告げられて「涙が止まらなかった」
--モデルとしての活動を始めて、どんな変化がありましたか？
そのときはまだ縮毛をかけていたんですけど、徐々に「くせ毛を生かしたほうがいい」って言われて、3年かけて縮毛をやめて、地毛に戻しました。これで、外見に対する意識も変わったんです。
それまでは“他の子と違う”ことが恥ずかしかったけど、モデルをやっていると、メイクさんやカメラマンさんが「くせ毛もハーフ顔も素敵だね」と褒めてくれる。自分の“違い”を個性として見てくれる人たちに出会って、はじめて自分の外見を肯定できるようになったんです。
SNSでの発信もその頃からです。撮影データが増えてきたので、プライベートとは別のアカウントでInstagramを始めたら、「撮らせてください」と声がかかるようになって、仕事が増えていきました。
--ご自身の出生を知ったのは、いつでしたか？
20歳の頃、母が買い物に出かけていて、父と二人きりのタイミングで私が「私、どう考えても日本人じゃないよね。もう20歳になったし、いい加減に教えてよ」って言ったんです。そしたら父が「ハーフだよ」と。
