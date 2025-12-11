「天使かよ」本田紗来、プライベートのディズニーショット公開「こんなにたくさん写真載せるの初めてかも」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは12月10日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた際のプライベートショットを公開しました。
【写真】本田紗来のディズニーショット
その言葉の通り、とてもかわいい本田さんの姿ばかり。耳が付いたピンクの大きな帽子をかぶり、美脚が際立つミニ丈のファッションで、無邪気にはしゃぐ姿が印象的です。
コメントでは、「可愛い」「天使かよ」「最後めっちゃドアップにしたらまりんちゃんににてる！！」「めちゃくちゃ可愛い大好き」「かわいい！最高のChristmasプレゼントだよ」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「可愛い」「だぁぁいすきな高校のお友達とクリスマスディズニー」とつづり、写真19枚と動画1本を載せた本田さん。「こんなにたくさん写真載せるの初めてかもっ」と明かしています。また「ぜひアイコンとかロック画面とかにどうぞ〜ですっ」と呼び掛けました。
絶対領域も披露10月18日の投稿では絶対領域を披露していた本田さん。ショーに出た際のオフショットです。全身ショットからは圧巻のスタイルが伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
