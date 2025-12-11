公開延期となった映画「ヒグマ!!」（監督内藤瑛亮）の公式サイトが11日に更新され、公開日が来年1月23日に決まったと発表。主演の俳優の鈴木福（21）は「多くの方に響く作品になると信じています」とコメントした。

同作は11月21日公開予定だったが、日本全国でクマ被害が相次ぐ現状を受けて10月24日に公開延期を伝えていた。

制作委員会は文書で「はじめに、クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます」と記載。

「励ましに支えられながら、チーム一同、本作をどのような形でお届けするか、慎重に検討を重ねてまいりました。そして、本作を新たな気持ちで再始動する節目として、劇場公開日を2026年1月23日(金)に設定いたしました」と発表した。

「慎重に検討を重ねた結果、この日程での公開がふさわしいとの判断に至りました。公開に向けては、作品の背景や魅力を丁寧にお伝えしつつ、安心してご鑑賞いただけるよう準備を進めてまいります」と意気込み。

また主演の鈴木も「はじめに、熊による被害に遭われた皆さま、ご家族、そして不安な日々を過ごされている地域の方々へ、心よりお見舞い申し上げます」とコメント。「クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています」と安どした。

「今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています。ぜひ劇場で、現実と物語の境界線を体感してください！この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです」と呼びかけた。