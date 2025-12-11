オマル・ロペス監督率いるベネズエラ代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を厳しい政治情勢の中で迎える。米国のドナルド・トランプ大統領がベネズエラからの渡航禁止措置を発令し、同国が「犯罪者や麻薬を米国へ送り込んでいる」と非難しているからだ。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じている。

トランプ政権は移民規制を強めており、特にベネズエラからの移民に対して厳しい姿勢をとっている。ICE（移民・関税執行局）による摘発も増えており、こうした状況でロペス監督は「ベネズエラのファンはマイアミで安心して観戦できるのか」との質問を受けた。指揮官は「一つだけ言わせてほしい。私たちは悪い人間じゃない。善良で、誇り高く、謙虚な人間。どうか私たちを幸せにしてほしい。ただそれだけだ」と返答。トランプ大統領はベネズエラへの米軍地上部隊派遣の可能性を否定せず、さらに「ベネズエラは何百万人もの人間を送り込んでいる。囚人も大勢、麻薬組織のトップも、精神病院の人間までだ」と発言した。

こうした状況は野球界にも影響を及ぼしており、今年8月にはベネズエラの少年野球チームがサウスカロライナでの大会参加のための入国を拒否された。一方、同月末にリトルリーグ・ワールドシリーズに出場したベネズエラ代表チームは入国を許可されている。ロペス監督は、自身のチームが祖国のファンの前で戦えることを強く願っている。

「私たちの関心はあくまで野球。ベネズエラの家族には、ぜひマイアミに来てほしい」と話している。