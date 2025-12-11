お笑いタレントのカンニング竹山（54）が11日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。10日に可決された、東京都渋谷区のごみのポイ捨てなどに関する改正条例案について言及した。

渋谷区は、繁華街のポイ捨てを減らすため、コンビニやテイクアウト可の飲食店、自販機の設置者などにごみ箱の設置や適正管理を義務づけ、怠った場合は5万円以下の過料を科し、ポイ捨てした人へも新たに過料2000円の罰則を科す。

改正条例は、来年4月1日に施行され、周知期間を経て同6月からは罰則として過料も科されるようになる。

竹山は「罰金取るのはいいと思うんですけど、これをどうやって取り締まっていくかというのが凄く難しい問題だと思う」と言い、「本来1番いいのは持って帰ること。ごみを持って帰るという教育をしないといけないんだけど、なかなかそれは時間がかかるから、ここまで来るなら思い切って、例えば立ち小便は捕まるわけじゃないですか、法律だから。ごみも変えて、そこまでいった方がね。カメラもめちゃくちゃ付けて。ごみ捨てると捕まるよってことまでいかないと。そこまでいってもいいのかなと思う。今いろんなやり方あるけど、どのやり方も難しい」とg話した。