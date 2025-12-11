吉沢亮「現場入ったら…」、北川景子と朝ドラ「ばけばけ」で“10年ぶりの再会”
俳優の吉沢亮（31歳）が、12月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。女優・北川景子（39歳）との“10年ぶりの再会”について語った。
10日に都内で行われた、「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に登壇した吉沢亮と北川景子が、番組のインタビューに対応。2人は現在、連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK）で共演しているが、これが若い頃にCMで共演して以来、“10年ぶりの再会”だったという。
吉沢は「昔、CMでご一緒させていただいてたな…っていうのは思いつつ、それを言っていいか、どうしようかみたいな、ちょっと迷ってたんですけど…」と話し、北川は「そうなんだ！（笑） 言ってよ！」とコメント。
ただ、「現場入ったら北川さんがスッと『昔…』って言ってくださったので、『ですよね！！』ってな感じで（笑）。すごく入りやすくしてくださったのが、非常に嬉しかったし、ありがたかったですね」と語った。
