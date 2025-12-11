44歳・元テレ朝アナ、ハワイ移住3か月目のリアルな英語力を明かす「雑談になると…」
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（44歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第27回となる今回は、ハワイ移住3か月目になる、大木さんの英語奮闘記を綴ります（以下、大木さんの寄稿）
◆ハワイ移住3か月で見えた、リアルな英語力の現在地
10月にハワイへ赴任して、気づけばもう3か月。今回は、そんな私の「英語力」についてお話ししたいと思います。
ハワイは日本人も多く、日本人向けの旅行業に携わっていることもあって、社外のミーティングの8割ほどは日本語で進んでしまいます。とはいえ、残りの2割はどうしても英語が必要。
さらに、生活面では日常会話レベルで十分なものの、お店のスタッフに日本語が通じるケースは少なく、必然的に英語を使う場面が増えます。
今日も車のタイヤ交換に行ってきたのですが、「ディーラーで何かトゲのようなものが刺さって修理した痕があり、それを交換したほうがいい」と言われたんですよね。
「空気圧を測ると来年の車検は通らなそうだから、後ろのタイヤだけ今替えちゃってもいいかもねー」みたいな、一歩踏み込んで、専門的なワードが出てくると、急にハードルが上がってしまって。
私は、日本で一般的な英語教育を受けてきた、ごく普通のタイプ。帰国子女でもなく、海外生活も今回が初めて。特別英語が得意というわけでもありません。
そんな私が今どんなふうに英語と向き合っているのか。そして、これから必要だと感じている英語教育について。今日はそのあたりをお話ししていきたいと思います。
◆受験英語→ホームステイ→オンライン英会話。英語迷子の日々
私が、英語を一番勉強したのは、大学受験の時。単語と文法をひたすら暗記して、叩き込みました。正直英語はあまり得意ではなく、好きな科目ではありませんでした。
その後、大学時代、1か月のホームステイも経験しましたが、基礎力が足りなくて、「自信を持って英語を話せる」という感覚には至りませんでした。
そして、社会人になって学ぶことの贅沢さを感じ、旅行好きも後押しし、30歳ぐらいのときに、オンライン英会話をスタート。当時は30分200〜300円くらいで受講できたので、週2〜3回のペースで2、3年続けました。
このときに、はじめて英語が通じる楽しさに気づきました。Skypeを使って遠く離れた方と会話をすることも新鮮で、英語を話すという心理的ハードルがぐっと下がったように思います。
ただ、先生が変わるたびに、自己紹介ばかり上手になって、なかなか深い議論までに発展できないというのは、オンライン英会話あるあるかもしれません。
もちろん、同じ先生を指名して、建設的に学ぶこともできたと思うのですが、直前でも受講できるタイミングで入れたりしていたので、毎回違う先生になってしまう。それで、どうしても同じような会話ばかりしてしまっていました。
◆産休翌日にオーストラリアへ。私の英語力が伸びた理由
それから、ふたり目を妊娠中、今から約9年前のことです。
オンライン英会話がひと段落ついて、産休に入った翌日から、当時2歳の長女を連れて、オーストラリアへホームステイに行きました。
妊娠中の海外渡航はもちろん自己責任ですし、積極的におすすめされるものではありません。最初、私は1か月間、娘と一緒にホームステイをさせてもらって「妊婦だし、ホームステイ先でのんびり過ごそう」と思っていました。
