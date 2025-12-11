ÆñÄ°¤ÇÇ¯Æâ³èÆ°µÙ»ß¤Î21ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëÊó¹ð¡Öº¸¼ª¤Ï¹âÅÙ¡¢±¦¼ª¤ÏÃæÅùÅÙ¡×¤á¤Þ¤¤¤Ï¡Ö¤¹¤°²þÁ±¤»¤º¡×
ÊÒ¼ªÆñÄ°¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥Èºä¾åÌ¤Í¥¡Ê¤µ¤«¤¬¤ß¡¦¤ß¤æ¡á21¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆñÄ°¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀèÆü¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸¼ª¤Ï¹âÅÙÆñÄ°¡¢±¦¼ª¤ÏÃæÅùÅÙÆñÄ°¤Þ¤ÇÄ°ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Øº£¤¹¤°¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø°ì»þÅª¤ÊÄã²¼¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜâÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌô¤ò»°¼ïÎà½èÊý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï²þÁ±¤»¤º¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿²¤¿¤¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤Î·ÑÂ³¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬Èï¼ÌÂÎ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯12·î12Æü¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ç5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë·Þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Á¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¿È¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤è¤±¤ì¤Ð12·î12Æü¤Ë#ºä¾åÌ¤Í¥¤ä¡Ø5¼þÇ¯¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ä¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºä¾å¤Ï8Æü¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢ÆñÄ°¤Ë¤è¤ëÌÜâÁ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤º¡¢ÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤ÇÇ¯Æâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯1·î31Æü¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ï³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Î´Ö¤À¤±¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
ºä¾å¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¼ñÌ£¤Ï²Û»Òºî¤ê¡¢¥«¥á¥é¡¢PC¥²¡¼¥à¡£