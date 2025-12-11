女優田中みな実の姉、田中はる奈さんが11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。株式会社CORE（本社東京都港区）が選出した、複数の領域で活躍し次の時代を形づくる女性リーダー100名を選出する企画「Dear Woman.」のメンバーに選ばれたことを明かした。

はる奈さんは「五常・アンド・カンパニー株式会社 Head of Corporate Planning＆PMI」の肩書で、「ボードリーダー」部門で選出された。

はる奈さんは「恐れながら選出頂き、青い薔薇を持ってかっこいい写真を撮って頂きました」と報告した上で、青いバラを持つ写真を公開。「五常でもISAでも、女性のリーダーシップが果たす役割は大きいと心から思います。自分はまだまだで悔しいことも多いけど、投げ出さずに貢献できるよう頑張ろう」とつづった。

特設サイトのプロフィルには「21年4月より五常に参画し、現在は経営企画部長。戦略策定、PMI、コーポレート・ガバナンス、ソーシャルパフォーマンス管理、インパクト測定、ステークホルダー・インパクトマネジメントなどを担当。前職の楽天株式会社では、主に社長室で全社戦略を担当する傍ら、テクノロジーを活用し社会起業家を支援する楽天ソーシャルアクセラレータを立ち上げ」と記述。「プライベートでは社会起業家を支援するSVP東京のパートナーであり二児の母」とした。

妹の田中みな実は過去の出演番組で、はる奈さんが東大を卒業していることを明かしている。はる奈さんのXのプロフィルには「働くママ、娘9歳と息子5歳。金融包摂を推進する五常アンドカンパニー経営企画部長」とあった。