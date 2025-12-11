½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Ï¡Ö¿½ÀÁ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÂà¿¦¡¦µÙ¿¦¤·¤Æ¡Ò¼£ÎÅÀ¸³è¡Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Ú´Ç¸î»ÕFP¤¬µëÉÕ¶â³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡Û
½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Ï¡¢Âà¿¦»þ¤äµÙ¿¦Ãæ¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÊä¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Î·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¿½ÀÁ¸å¤âÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µëÉÕ¶â¤Ï¡Ö¿½ÀÁ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£´Ç¸î»ÕFP¤Î¹õÅÄ¤Á¤Ï¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë ¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¿½ÀÁ¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ÎÃí°ÕÅÀ
½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Ï¿½ÀÁ¸å¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤äÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿½ÀÁ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎµëÎÁ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸º¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢ÀìÌç²È¡ÊFP¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â°Â¿´¤·¤ÆµÙ¿¦¤Ç¤¤ëÁáÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãí°ÕÅÀ¡¸ýºÂÆþ¶â¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÄË¤ß¤ä·ñÂÕ´¶¡¢ÉÏ·ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¼£ÎÅ³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êµÙ¿¦¤·¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤ó¤ÀA¤µ¤ó¤Ï¡¢±¦¾å¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Î¼õµë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[¿ÞÉ½]½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Î¿½ÀÁ¤ÎÎ®¤ì¡Ê£Á¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡Ë[¿ÞÉ½]½ÐÅµ¡§¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë
¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢11·î18Æü¤«¤é»Å»ö¤òµÙ¤ß»Ï¤á¤¿»þÅÀ¤«¤é½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ç¼£°å¤Ë¡Ö¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â¤³¤Î´ü´Ö¤Î·ç¶Ð¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ï¼£ÎÅ³«»Ï¤«¤éÌó1¥õ·î¸å¡Ê12/21¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢3½µ´Ö¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ýÉÂ¼êÅö¶â¤¬¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼£ÎÅ³«»Ï¤«¤éÌó2¥õ·î¸å¡Ê1/16¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¿½ÀÁ¸å¤Ë¤Ï¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï2½µ´ÖÁ°¸å¤Ç¿³ºº¤¬´°Î»¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯¤äÅ¾°Ü¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁ°²ó¤Î¾ðÊó¤È¤Î´ØÏ¢À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿³ºº¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿½ÀÁ¤ÎÎ®¤ì¤äÉ¬Í×½ñÎà¤òÁá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼£ÎÅ³«»Ï¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤Þ¤À¤Û¤«¤Ë¤â
Ãí°ÕÅÀ¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ï¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¡¡¡¡¡
µëÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ìµ¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨Ìµ¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈµëÎÁ¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¦²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤ä½»Ì±ÀÇ¡ÊÁ°Ç¯ÅÙ¤Î½êÆÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¡ÖÂ¿¿ô²ó³ºÅö¡×¡Ê4²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¼«¸ÊÉéÃ´·Ú¸º¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ôËü±ß¡Ê¼ýÆþ¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï10Ëü¡Á20Ëü±ßÃ±°Ì¡Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÙ¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ä½»Ì±ÀÇ¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤ª¶â¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë
Ãí°ÕÅÀ£¥Ü¡¼¥Ê¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤
½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Ï¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÊä¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê°ì»þÅª¤ÇÂç¤¤Ê¼ýÆþ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëè·î¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë»þ´ü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡ÖµÙ¿¦Ãæ¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µëÎÁ°Ê³°¤Ë²Æµ¨¤äÇ¯Ëö¤Ê¤É¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë°ì»þ¶â¡¢¾ÞÍ¿¡¢ÆÃÊÌ¼êÅö¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µëÎÁ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ê¤É¤Ç¡Ö»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÈÀÓ°²½¤Î»þ¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê»²¹Í¡§Ï«Æ¯´ð½àË¡Âè24¾òÂè2¹à¤ÎÎã³°¡¢¾¼22.9.13È¯´ð17¹æ¡Ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎººÄê´ü´ÖÃæ¤ËµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î°·¤¤¤Ï´ë¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬6·îËö¡Á7·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÁ°Ç¯11·î¡Á4·î¤¬»»Äê´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ùµë¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢µÙ¿¦´ü´Ö¤ä¶ÐÌ³¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¸º¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈñÍÑ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï¥í¡¼¥ó
¡¦»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¡ÊÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬Âç³Ø¤ÎÁ°´ü¸å´ü¼ø¶ÈÎÁ¤ä½¬¤¤»ö¡Ë
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦¼Ö¸¡¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ê¤É¼Ö´ØÏ¢¤ÎÈñÍÑ
¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¯´ÖÊ§¤¤
¡¦·î¡¹¤ÎÀÖ»ú¤ÎÊä¤Æ¤ó
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·î¡¹¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ç¯´Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÈñÍÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç»Ù½Ð¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»öÁ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Í¥Àè¤¹¤Ù¤»ÙÊ§¤¤¤ÈÄ´À°¤Ç¤¤ë»Ù½Ð¤ò¸«¶Ë¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î»Ù½Ð¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼ýÆþ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊä¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1¥õ·î¤Î»Ù½Ð¤È¼£ÎÅÈñ¤¬Ìó30Ëü±ß¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤¬Ìó23Ëü±ß¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·îÌó7Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬2¥õ·îÂ³¤±¤ÐÉÔÂ³Û¤ÏÌó14Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÃùÃß¤«¤éÊä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤â¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¹²¤Æ¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤¬¤ó¼£ÎÅ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¼£ÎÅ´ü´ÖÃæ¤âÌµÍý¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»Ù½Ð¤Ï¤ä¤ß¤¯¤â¤Ëºï¸º¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áÅÙ¤Êºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å²ù¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÊÉü¿¦¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡Ë¤ä²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î¼ý»Ù¡¢»ñ»º¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢ÀìÌç¤ÎFP¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄ¤Á¤Ï¤ë
´Ç¸î»ÕFP®