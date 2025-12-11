11日、新潟市東区や江南区などでイノシシの目撃が相次いでいます。



警察によりますと、午前4時すぎ、東区逢谷内2丁目で体長1m以上のイノシシ1頭が目撃されました。さらに約40分後、東区下場でも体長1m以上のイノシシの目撃がありました。



また、午前6時半すぎ～7時半ごろの間、江南区亀田ノ内高山や江南区鵜ノ子でも「イノシシ1頭を目撃した」と通報がありました。午前7時前には、国道49号の姥ケ山ICと鵜ノ子ICの間でイノシシが発見され、一時交通規制が行われましたが、午前8時すぎに道路管理者によって死んでいた体長1mほどのイノシシが回収されました。



警察によりますと、走行中の運転手から「バイパス上でイノシシとぶつかった」と通報があったということです。