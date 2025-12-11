１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト５位能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝。旭川大高、桐蔭横浜大からオイシックス入団。イースタン４冠を獲得しプロ入りを果たした道のりを振り返る。

◇ ◇

２０１９年８月７日、高校３年の夏の甲子園１回戦。旭川大高のマウンドには能登がいた。奥川（現ヤクルト）を擁する星稜に９回１失点。打線の援護はなく０−１の僅差で敗れたが、北陸の古豪を苦しめた。

当時の監督だった端場雅治氏は「予想以上の投球でしたね。奥川が良かったので勝つチャンスがあったかというと厳しかったですが、すごいなって思いますよ」とエースの奮闘をたたえた。

進路を決める時期となったある日。旭川大高のグラウンドに桐蔭横浜大の斉藤博久監督が視察に訪れた。「良い投手がいると聞いて見に行った。最初はピンとこなかった」と回想した。入部後は課題の制球難を露呈。同学年には、後に楽天入りする古謝がいたこともあり、リーグ戦では４年間で２試合の出場にとどまった。

それでも斉藤氏は「真っすぐに力があった。練習をしっかりやる姿勢は備わっていた。なんとかしてやりたいという気持ちはあった」と振り返った。後に阪神から指名を受けた際は「彼から電話がかかってきて、僕はうれしくてしゃべれなくて。会話にならないくらい泣いちゃいました」と親心を明かした。

大学では活躍できなかったが、４年時にオイシックスの野間口貴彦投手コーチの目に留まった。野間口氏がほれたのは能登のカーブだった。高校、大学時代はスライダーとチェンジアップが武器だったが、「いいカーブがあるんだからどんどん使いなさい」とスライダーの封印を命じた。

制球難の課題も改善されないままの入団だったが、「勝負は逃げてちゃ勝てない。ケンカだから」という野間口氏からの言葉が能登を勝負へ向かわせた。「２年目から開き直って、この球で打たれたらしょうがないって思えた」と吹っ切れた。

イースタン・リーグでは心躍る対戦もあった。「坂本選手（巨人）とか村上選手（ヤクルト）はテレビで見ていた」と興奮したが、同じプロとして憧れを捨てて向き合った。オイシックスでは投手４冠に輝き、阪神に入団した。「勝負できると思う年齢まではしがみつきたかった」と能登。順風満帆ではなかったが、諦めなければ夢はかなうことを体現した。

◆能登 嵩都（のと・しゅうと）２００１年９月２９日生まれ、２４歳。１８４センチ、８８キロ。右投げ右打ち。投手。旭川大高、桐蔭横浜大、オイシックスから２５年度ドラフト５位で阪神から指名を受ける。高３夏に甲子園出場。今季イースタンでは防御率２．６０、１２勝、勝率．７５０、１０２奪三振で投手４冠。大きく縦に割れるカーブが武器でスタミナに自信。