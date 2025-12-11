2026年新春、年明け直後の早朝に『ニカゲーム』特番決定！キスマイ二階堂「ちょっとウルウルした」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

2026年新春、年明け直後の1月1日（木）早朝3時10分から約2時間の特番放送が決定した。

『ニカゲーム』は、サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務めるバラエティ『10万円でできるかな』のコーナー企画として誕生。

2025年4月、二階堂・ケムリ・猪俣という布陣で「バラバラマンスリー」枠にて2年ぶりに復活すると、TVer見逃し配信ランキングバラエティ部門で首位を獲得。8月にはリアルイベントを開催し大盛況を博した。

10月に「バラバラ大作戦」の枠でレギュラー化してからも、TVer見逃し配信バラエティ部門で上位にランクイン。英語だけではない新企画も続々登場し勢いを増している。

そんな同番組の新春特番は、題して『ニカゲーム 新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜」。はたしてどんな内容なのか？

特番では、いつものスタジオセットを飛び出して3人が遊園地へ。しかしそこは“賢くないと出られない遊園地”だった…。

番組のマスコットキャラクターでもある“ラコちん”の陰謀か、はたまた新たな敵の登場か、怪しげな遊園地“マナビーパーク”に閉じ込められた3人が、脱出を目指して数々のひらめきクイズに挑んでいく。

特番放送にふさわしい豪華ゲストも続々登場し、二階堂・猪俣にゆかりのある人物も？ 気になる内容やゲストの情報は近日公開される。

◆レギュラー放送内でドッキリ報告！

特番放送の報告は、レギュラー放送の収録後にドッキリで行われた。

急遽3人が呼び止められ、二階堂にお題が課せられる。そのお題とは、渡された紙に書かれた“重大発表”を猪俣とケムリに英語で説明するというもの。

紙を広げた瞬間、二階堂は大きく目を見開き「え!?えぇ!?」と驚くことに――。

そこには「12月31日〜1月1日 大体2時間スペシャル放送決定」との文字が。驚きを隠せない二階堂だが、英語にしなくてはケムリと猪俣に伝えられない。

「12」の英語がわからず、「テン（10）から先知らんこの人」とケムリにつっこまれる場面も。最後はケムリが見事な推理で正解にたどり着き、3人で喜びを分かち合った。

ケムリは「朝までニカゲーム…？」と戸惑いつつも「すごい！」と感想をこぼし、猪俣は「日の出見るまでの一番いい時間。やったー！」と喜びを爆発させた。

一方の二階堂は「ダメだよこの発表の仕方は！」と笑いを誘っていた。

◆出演者コメント

猪俣：二階堂さんが紙を見たとき、内容分からなかったんですけど、ウルウルしてて若干。そしたら（正解が）あれで、納得しました。あ、そういうことだったんだって。

ケムリ：二階堂さんどんな気持ちだったんですか？

二階堂：正直ですか？ 紙を見た時、1回目のニカゲームのことがフラッシュバックして。あの時（『10万円でできるかな』コーナー時代）僕一人でやってて。こんなにスタッフさんもいないし、誰も笑わないし。ただただ終わっていくの、英語出されて。それを色々思い返して、（今は）猪俣くんもケムリさんも一緒にやってくれて、こんなセットもできて。ラコちんもいて。こんなに収録中笑ってくれて、色んなことを思い出して、それで約2時間スペシャルって言われて、ちょっとウルウルした。

ケムリ：はははは！ まっすぐ感動してくれてる（笑）。

一同：頑張ります！ よろしくお願いします！