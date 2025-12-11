「リュディガーはやりすぎた」21戦21発！マドリーを沈めたハーランドが勝者の弁。エムバペ不在は追い風？ 心境を率直に明かす【CL】
現地12月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、マンチェスター・シティがレアル・マドリーと敵地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。２−１で接戦を制し、４位に上がった。
28分に悩めるロドリゴに９か月ぶりの得点を許すも、35分にCKの流れからニコ・オライリーが同点弾をゲット。さらに43分、アーリング・ハーランドが自ら獲得したPKを決め、勝ち越しに成功した。
英公共放送『BBC』によれば、殊勲のハーランドは試合後のインタビューで、喜びと今フェーズ残り２試合への意気込みを次のように伝えた。
「ここでの戦いは難しい。厳しい場所だ。試合は少し混沌としていて、我々は本当にコントロールできなかった。最終的に勝利を収められて、とても嬉しい。ここはプレーしたい場所だし、こういう試合がしたい。チャンピオンズリーグの新フォーマットで試合数が増えたのは良いことだ。気に入っている。
レバークーゼン戦での敗戦があったため、今日勝てなければ状況は全く違って見えたかもしれない。この勝利は本当に重要だ。あと２試合残っている。最後まで強く戦い抜く必要がある。できればグループステージ上位８チームに入り、突破を果たしたい」
来夏の北中米ワールドカップで顔を合わせるフランス代表の相手エース、キリアン・エムバペはベンチ入りこそしたものの、怪我のため出場せず。「不在は追い風？」という質問が飛ぶと、ノルウェー代表の怪物はこう答えた。
「相手の負傷状況は把握している。我々も負傷者はいるが、彼らは特に多い。誰の負傷も望まない。彼はプレーすると思っていたんだけどね。今日キリアンと対戦するつもりだった。あのレベルの選手が欠場するのは――最高の選手と対戦したいから不満ではあるが――心理的な追い風にはなる。
最高の選手と対戦したいものだ。開始１分で（ラウール・）アセンシオが俺を押したり挑発してきたが、個人的にはむしろ好ましい。気にしない。アントニオ・リュディガーとも激しいバトルを繰り広げたが、彼はやりすぎてPKを取られた」
頼もしい男ハーランドが、今季21試合目で21点目を奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】してやったり？ハーランドがvsリュディガーでPK獲得→決勝点
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
