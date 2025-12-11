ＪＲ芸備線は、利用客の低迷で一部区間の存続が危ぶまれています。その危機に、高校生が立ち上がりました。動画制作でローカル線の魅力を発信しようと、取り組む現場に密着しました。

秋の庄原市をリポートするのは、広島県立三次高校２年・武原寿明さんです。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「めっちゃきれいですね。紅葉が赤く染まって、きれいです。」

自ら制作した動画を、YouTubeなどで配信しています。伝えるのは「県北の魅力」で、芸備線の利用客を増やすことが目的です。芸備線を盛り上げる動画は、今回の制作で６本目となり、夏に制作した動画は、再生回数１万５千回を記録しました。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「食レポはめちゃくちゃ苦手なんですけれど、何とかアドリブで何回も撮り直してしゃべっています。」

広島市から岡山県新見市まで、１５９．１キロを走るＪＲ芸備線は近年、利用客が低迷し、一部区間の存続が危ぶまれています。しかし、高校生にとって鉄道は大切な通学の足です。三次高校では、８３人が芸備線や福塩線を利用しています。



■鉄道を利用している学生は…

「通学のために、一番利用しやすい交通機関な気がします。」

「芸備線は必要不可欠な存在で、結構学生が乗っていたりするので、（芸備線が）なかったら困ります。」

小さいころから鉄道好きな武原さんは、なかでもローカル線が好きすぎて、小学４年生の頃、三江線の廃線だけでなく芸備線も存続が危ぶまれていることを知り、盛り上げたいという思いが強くなったそうです。そこで、「芸備線を盛り上げる会」がある県立三次高校に、進学を決めました。廿日市市出身のため、基本は学校近くの寮から通学していますが、週末に実家へ帰り、月曜日の早朝に芸備線で三次まで通うこともあると言います。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「通学する人の方が芸備線のことをわかっていると思うし、思い入れとかもある思うので、その人のためにも頑張っているという感じです。」

授業が終わり寮に戻った武原さんが見ていたのは、芸備線を利用したイベントのスケジュールでした。このイベントで、新たな動画制作にのぞみます。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「実証実験に合わせて、備後西城駅から県民の森まで事前に予約したら、無料のシャトルバスを出してくれるというふうになっているらしいので、それで行こうかなと。今からそれも予約とかするんですけど。自分でも出来ることを全力で、あとの高校生活で頑張りたいと思っています。いい旅になるといいですね。」

イベント当日。出発は広島駅です。庄原ライナーに乗って、備後西城駅を目指します。



■YouTubeチャンネル・芸備線を盛り上げる会（一部抜粋）

「広島駅から備後落合駅に直通する列車が走るのは、数十年ぶりということで、結構鉄道ファンの期待も集まっていて、さっき撮影している人も結構たくさんいましたね。」

列車に揺られて２時間半、備後西城駅に到着し、ここで途中下車です。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「庄原駅でやっと座れたんですけど、そこまでおよそ２時間座れなかったですね。」

駅の周辺では、「新そば祭」が開かれていました。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「（備後西城駅が）すごく盛り上がっていますね、西城は。そば祭。」

武原さんも、グルメリポートに挑戦です。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「（いかがですか？）めっちゃ美味しいです。（新そばの）香りがしますね。新そばという感じがします。」

■西城町観光協会 岡崎優子さん

「若い世代の学生さんとかが、芸備線の魅力を発信してくれるということがとてもうれしいし、新しい視点で魅力を紹介してくれるのではと期待しています。」

ツアーはバスに乗り換え、「ひろしま県民の森」に到着しました。ここも、絶好の撮影ポイントです。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「大自然ですね。初めて来たんですけど、すごい。」

この場所でしばらく自由時間です。武原さんは、毛無山の頂上を目指します。



■YouTubeチャンネル・芸備線を盛り上げる会（一部抜粋）

「奥に光が見えてきたんですけど、もうちょっとなんじゃないでしょうか。」

１時間半ほどかけて、山頂へ。芸備線を使ってたどり着いた、雄大な景色。秋の中国山地が広がります。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「遠くの山が見えて、すごくきれいです。いつも中国山地の山々を、芸備線から見上げているような感じなんですけど、今それを見下ろしてるような感じで、新鮮な気持ちですね。」

７年前に廃線となった三江線は現在、家族連れなどがレールマウンテンバイクを楽しんでいます。武原さんは、ここのスタッフの一員です。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「１回ここで向きを変えるので、降りて頂くようになります。」

三江線の廃線は、鉄道好きの武原少年にとって、とてもショックな出来事だったといいます。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「（芸備線は）絶対なくしてはいけないです。こういう形でも地域を盛り上げられるということを学んで、それを芸備線にも活かせたらいいなと思っています。」

武原さんの動画制作もすすんでいました。芸備線の魅力をどう伝えるか、ナレーションにもこだわります。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「飽きさせないようにするのが、大事だと思っていて。ただただ景色見せられても、視聴者的には面白くないのかなと最近思っていて。伝えたいことをナレーションでしゃべって、観光している部分の方を長めにとるのを意識してやっています。」

そして、２２分の大作が完成しました。テーマは「芸備線で行く秋の日帰り旅行」です。友人の森本淳樹さんと長野倫也さんに披露し、芸備線の現状を伝えます。



■広島県立三次高校２年 森本淳樹さん

「自分もちょっとでも（芸備線に乗って）、貢献したいなと思いますね。」



■広島県立三次高校２年 長野倫也さん

「所々で豆知識とか、僕そういうの聞くのが好きなので、新しい知識を得ることが出来たなという感じです。」

芸備線の良さは「四季折々の景色を眺めることが出来る」ことで、武原さんは「冬に車窓から眺める雪景色が好きだ」と話していました。いつまでも走り続けて欲しい。高校生活を芸備線に捧げる武原さんの情熱は、尽きません。



■広島県立三次高校２年・武原寿明さん

「外からの視点を動画にすることで、魅力が伝わるんじゃないかと思います。一日でも多く芸備線が走るように、高校生活も残り少ないですが、頑張りたいと思います。」

