お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が11日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。体調不良からの復帰を報告した。

番組冒頭に武田真一アナから「山ちゃんお帰りなさい。ゆっくり休めましたか？」と声をかけられ、共演者からは拍手が。山里は「すみません、温かい…見てましたよ」と答えた。

「サバンナ」高橋茂雄から「見ながらつぶやいてたんでしょう？思いが乗ってて怖い」と、休養中にXに投稿した「放送中です。すごく盛り上がってる…」のつぶやきを指摘された山里。「凄い盛り上がってなと思って…あの“…”には“あまり盛り上がるなよ”が。さみしかった」と山里らしいジョークで場を和ませていた。

8日の放送から欠席していた山里は、9日に自身SNSを通じて「みなさま、この度は申し訳ございません。体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます」と謝罪。「また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」と呼びかけていた。

山里は前日10日の深夜に生放送された自身の冠ラジオTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）にて生出演で復帰を報告。「先週ちょっといろいろ多忙すぎて…パーンってなっちゃいまして。体力が尽きまして、休まなきゃいけない状態になり、休ませてもらいました」と休養をとった理由を伝えていた。