山里亮太、『DayDay.』復帰「ただいま戻りました」
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が11日、MCを務める日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に復帰。番組冒頭から元気な声を響かせた。
【写真】ちょっとほっそり？体調不良から復帰した山里亮太
山里は体調不良で8日から欠席。9日には自身のXで「みなさま、この度は申し訳ございません」と伝え「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます。また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」とコメントしていた。
この日は武田真一アナウンサー（58）から「山ちゃん、おかえりなさい」と声をかけられると、山里は「どうも、ただいま戻りました」と笑顔を見せた。武田アナから「ゆっくり休めましたか？」と問われると、「はい、見ていましたよ。すごい盛り上がっていたなと…」とスタジオを笑わせた。
山里の休演をめぐっては、9日に東野幸治、10日にはアンジャッシュ児嶋一哉が代打MCを務めていた。
